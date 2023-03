Aniversario de gobierno: adherentes se reúnen fuera de La Moneda y reciben saludo de Boric y ministros

Este sábado se cumple un año del comienzo del gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Mandatario junto con sus ministros -tras un consejo de gabinete- salieron a las afueras de La Moneda para saludar a sus adherentes en la Plaza de la Constitución.

La titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (PS), se refirió a la convocatoria y señaló: “que reciban con el cariño que vemos al Presidente de la República es particularmente simbólico, estamos en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, es todo un símbolo. Y quisiera decir que les hemos manifestado la gratitud por el apoyo, por estar acá, es un lindo aliciente”.

Otro de los secretarios de Estado que salió a saludar a los adherentes fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Es muy emocionante recibir el cariño de las personas, la verdad es que a mí me toca mucho a veces que la gente me para, me saluda y me anima a seguir adelante. Uno que está muchas veces metido en los números y otras cosas, la verdad es que es una fuente de renovación de energías”, declaró uno de los ministros mejores evaluados del gobierno según la Encuesta Criteria.

Respecto a los compromisos que se aproximan, el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, afirmó que “lo más importante es representar bien al Estado, tomar en cuenta los temas más relevantes, materia de derechos humanos, materia de política multilateral y sesión económica internacional, son los temas de siempre y algunos temas de innovación que tienen que ver con medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, son los temas más relevantes”.

En tanto, hasta las inmediaciones de Palacio también llegaron detractores que se identificaban como miembros del Team Patriota y del Movimiento Social Patriota. Se manifestaron en el sector de Plaza Bulnes de forma pacífica y liderados por Francisco Muñoz, alias Pancho Malo.