Internan nuevamente a Guillermo Teillier en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Durante la tarde de este jueves el Hospital Clínico de la Universidad de Chile informó que Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile (PC), fue nuevamente internado en el recinto médico.

Mediante un comunicado la institución indicó que el timonel se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intermedios y que “su condición es estable de cuidado, evolucionando satisfactoriamente”.

El pasado 11 de diciembre el mismo centro médico informó que Teillier había sido internado en el recinto por complicaciones de salud sin dar mayores detalles. Fueron 10 días los que el timonel estuvo en el recinto.

Mientras que el 20 de enero, en una entrevista con La Tercera, el exdiputado reveló que estuvo en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Clínico a raíz de una trombosis intestinal.

“Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir”, explicó en dicha oportunidad. Y contó que recibió la visita del Presidente Gabriel Boric.

“A la UTI dejan entrar a un par de familiares. Me iba a ver solo mi compañera y mi hijo, ni siquiera la dirección del partido. Pero me fue a ver el Presidente y entró. Conversamos un buen rato. De la salud primero, un poco de política después (...), nada de contingencia”, relató en aquella oportunidad.