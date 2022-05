Vallejo por Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Como gobierno no estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió esta jornada a la decisión del gobierno de Gabriel Boric de decretar Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

La medida fue anunciada el lunes por la titular de Interior, Izkia Siches, tras una serie de infructuosas negociaciones con los partidos oficialistas para avanzar en el proyecto de Estado intermedio que quería impulsar el Ejecutivo en el Congreso.

Pero ante los reparos del PC y del Frente Amplio, lo que hacía no contar con los votos necesarios para su aprobación, desde el gobierno optaron por ocupar las herramientas que la actual Constitución establece y decretar el Estado de Excepción, que llamaron como “acotado”, para el resguardo de rutas y caminos de La Araucanía y la Provincia de Arauco en el Biobío. La medida entró en vigencia este martes tras ser visado el decreto respectivo por parte de la Contraloría de la República.

“No es el ideal nunca tener militares desplegados en nuestro territorio nacional, pero decidimos hacerlo simplemente en las rutas para cumplir con el objetivo que el Presidente ha mandatado que es poder desarrollar un plan integral en la zona”, explicó Vallejo en diálogo con Canal 24 Horas.

En ese sentido, la vocera de gobierno aseguró que “nosotros no estamos habilitando a las FF.AA. para entrar a caminos locales o a comunidades o a territorios de comunidades ni de chilenos ni de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Por lo tanto, todo lo que se trate en materia de orden y seguridad, en territorios fuera de los caminos, en comunidades, tiene que actuar la policía”.

“Con nuestro gobierno no estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, poder desarrollar un plan integral en la Macrozona Sur, el Wallmapu, La Araucanía y los territorios que están involucrados y aportar más inteligencia”, aseguró Vallejo.

Agregó que “hoy tenemos civiles permanentemente afectados por violencia, por uso de armas ilegales y por tanto, insisto, para evitar más muertos, más personas inocentes heridas o fallecidas en el territorio y en el resto del país, se requiere más inteligencia y persecución de estos delitos, para poder desmantelar lo que está detrás de estos delitos y la organización criminal que puede estar detrás de estos delitos”.

Finalmente, Vallejo defendió la decisión del Estado de Excepción “acotado” asegurando que “lo que no podíamos permitir es que o tener a las fuerzas armadas desplegadas en todo el territorio y tampoco podíamos permitirnos no hacer nada. Entonces, tomamos esta definición que creo que va a contribuir a no tener nuevamente rutas interrumpidas por distintos factores y poder avanzar en el diálogo político y social que necesitamos”.

Ayer, en una entrevista televisiva, la ministra Siches aseguró, en tanto, que “Nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento, no quiere muerte de civiles, no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero”.