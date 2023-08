CFA ve riesgos de mayor deterioro fiscal al previsto por Hacienda y alerta sobre la evolución de la deuda pública

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó hoy el “Informe de evaluación y monitoreo al cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos” donde analiza las proyecciones que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre.

Entre las alertas que levantó el CFA, es que el déficit estructural estimado para 2023 sube 0,2 puntos porcentuales del PIB, pasando de 1,9% a 2,1%. El CFA remarca que con esta última cifra se promulgó la Ley de Presupuestos. Por su parte, la estimación de la deuda bruta, en comparación al IFP anterior, aumenta levemente de 38% del PIB a 38,1% del PIB para 2023, y de 41,4% a 42,2% para 2027.

Sobre este punto, el Consejo plantea una serie de riesgos que deben supervisarse. “Si bien la deuda bruta proyectada se mantiene por debajo del nivel prudente de 45% del PIB en todo el período de análisis, su aumento debe ser cuidadosamente monitoreado, ya que existen riesgos de un mayor deterioro de las finanzas públicas”, indica el informe del CFA.

Otro de los riesgos que se mencionan es que la evolución de la actividad minera podría llevar a un mayor ajuste a la baja en las proyecciones de la recaudación; y, a la vez, que hay mayores presiones de gasto previsional, dado el aumento de los beneficiarios para la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por esto, recomienda que la Dipres actualice y publique las proyecciones de gastos asociados a la PGU y que explique las posibles diferencias respecto de las estimaciones originales.

En ese sentido, el CFA advierte que el deterioro del Balance Estructural sería incluso mayor a 2,1% del PIB si el gobierno considerara para su cálculo utilizar la metodología que propuso la Dipres a fines de mayo, que implica que parte de los ingresos fiscales provenientes del litio no sean considerados como estructurales. De ser así, “el déficit estructural en 2023 alcanzaría el 2,5% del PIB. Si bien, el Consejo destaca que la Dipres haya hecho una propuesta que implica ahorrar parte de los ingresos fiscales por litio, la cual actualmente se encuentra en consulta pública enfatiza que “esta metodología debe perfeccionarse, ya que hay recomendaciones del Consejo sobre la materia que no han sido acogidas”.

Consejo Fiscal Autónomo presenta informe del primer semestre ante Comisión Mixta de Presupuesto

En particular, de acuerdo al Consejo, la propuesta de la Dipres sobre cómo calcular los ingresos por litio aminoraría el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ingresos que podrían no serlo, pero sin eliminarlo por completo. “Esto, ya que no se aplicaría a la totalidad de los ingresos por este mineral, sino que sólo a una parte de ellos. Específicamente, sólo se aplicaría a los recibidos por Corfo y que en 2022 constituyeron un 66,5% de los ingresos fiscales totales por litio”.

Otra de las recomendaciones que levanta el CFA y que menciona que tampoco ha considerado la Dipres, es que el promedio histórico móvil de los ingresos por litio, que sirve como umbral para la política de ahorro, sea de entre siete y 10 años, y no de solo cinco, como ha propuesto el Gobierno.

El CFA subraya que, si la Dipres considerara todas recomendaciones del CFA respecto a los ingresos fiscales por litio, “el balance fiscal tendría un mayor deterioro aún, ya que implicaría reconocer que una mayor parte de ellos no son estructurales”.

15 Mayo 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez

Proyecciones de PIB optimistas

Otro de los ejes que analiza el CFA es la proyección de crecimiento del PIB realizada por el Ministerio de Hacienda para 2023, la cual se ubica por sobre las de otras instituciones. En específico, indica que se proyecta un crecimiento del PIB en 2023 del 0,2%, superando las estimaciones del mercado, medidas por la Encuesta de Expectativas Económicas (-0,5%), y ubicándose en la parte alta del rango de proyección del Banco Central en su Informe de Política Monetaria del segundo trimestre (-0,5% a +0,25%).

Las diferencias en las proyecciones de crecimiento se explican, principalmente, por las estimaciones para la actividad minera. En detalle, el CFA sostiene que Hacienda ve un crecimiento del 4% para el PIB minero, y la Encuesta de Expectativas Económicas de julio, realizada por el Banco Central, muestra una proyección implícita de sólo un 0,1%. “Estas discrepancias resaltan la importancia de seguir monitoreando la evolución de la producción minera en los próximos meses, y que Hacienda explicite sus supuestos y métodos de proyección”, indica el informe.

En ese sentido agrega que “lo anterior es relevante en cuanto las proyecciones de los ingresos fiscales dependen de la actividad de la minería, la cual entre Codelco y las GMP10 aportan 8,7% de los ingresos fiscales del Gobierno Central (cifra de 2022)”. En tanto, respecto a la estimación de la evolución del PIB no minero, la del Ministerio de Hacienda es de -0,5% y la del mercado de -0,6%, por lo que ambas proyecciones están alineadas, dice el Consejo.