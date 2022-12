Comité de Ministros: Asociación Comunal de La Higuera solicitará inhabilitar al subsecretario Proaño y anular informe contra Dominga

En los próximos días, la Asociación Comunal de La Higuera solicitará la inhabilitación del subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (CS), en el marco del proceso de evaluación de las reclamaciones ingresadas en contra del proyecto Dominga -de Andes Iron- ante el Comité de Ministros. Esto, luego que ayer Pulso PM diera a conocer que la autoridad emitió un oficio con una serie de críticas en contra de la iniciativa que considera un inversión de US$2.500 millones en la región de Coquimbo.

El abogado de la agrupación, Fernando Roco, sostuvo que “durante la próxima semana presentaremos ante el Servicio de Evaluación Ambiental una solicitud de inhabilitación del Subsecretario de Medio Ambiente, a fin de que se declare nulo su informe y se prescinda de este ante el Comité de Ministros. Lo mismo haremos ante la Contraloría General de la República”.

“En nuestra opinión, se está configurando una situación bastante similar a lo que hemos visto en el caso de la inmobiliaria Fundamenta, en la cual autoridades se han esforzado por inventar argumentos para rechazar proyectos por razones meramente políticas o ideológicas; sin perjuicio de lo que ya se ha visto previamente en anteriores pronunciamientos políticos sobre Dominga”, añadió.

Según Roco, este proyecto ha sido aprobado y validado por todas las instancias técnicas y judiciales, y “en mi calidad de representante de una comunidad que mayoritariamente anhela este proyecto, me permito hacer un llamado a abandonar criterios preestablecidos y poder evaluar a Dominga en su mérito objetivo, teniendo en consideración que se trata de un proyecto profundamente anhelado por la mayor parte de la comuna de La Higuera, en pos de poder salir del pronunciado estado de abandono de parte del Estado, lo que se ha mantenido por décadas”.

La Asociación Comunal de La Higuera se compone de más de 600 personas provenientes de distintas localidades de la comuna, y de amplios sectores productivos y grupos etarios.

Según el escrito firmado por Proaño, Andes Iron no incorporó de manera satisfactoria en su área de influencia, información levantada en torno a rutas de navegación, reconociendo que se trata de sectores potencialmente afectados por acciones del proyecto. “Esto afecta en particular el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, Chungungo, Pato Yuco y cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia actividades o comportamientos propios de estas especies”, acotó. “No es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema protegido por la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, al interactuar con el hábitat de las especies claves y otros hábitats de importancia ecológica para los objetos de conservación de las áreas protegidas”, concluyó.

“La creación de un parque bioregional”

Las declaraciones a las que hizo alusión Roco para solicitar la inhabilitación de Proaño corresponden a la entrevista que este concedió al programa La Voz de Los Que Sobran del 3 de junio de este año, cuando se mostró abiertamente contrario a la iniciativa de Andes Iron.

“Para nosotros, y así lo ha manifestado hace poco el Presidente Gabriel Boric, al asegurar que no ha cambiado su posición respecto del proyecto, es una zona con alto valor ecosistémico, que hay que proteger. A nosotros nos corresponde avanzar hacia la protección de este territorio. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos avanzar en la creación de un parque bioregional que proteja toda esa área y que por lo tanto, iniciativas extractivistas que afecten el ecosistema tanto terrestre como marino, no tengan la vacancia en ese territorio, no corresponde”, dijo Proaño en el programa conducido por Alejandra Valle, Daniel Stingo, Hassan Akram y Rodrigo Herrera.

Frente a esto, a través de una declaración por escrito el Ministerio del Medio Ambiente sostuvo: “El subsecretario pone énfasis en el valor ambiental de la zona, que está bien documentado por la ciencia y que se requiere resguardar. Trabajar en la creación de un área protegida birregional va en línea con los compromisos internacionales adquiridos por Chile para cuidar la biodiversidad. En el programa en cuestión la autoridad no hace juicio respecto del proyecto y señala explícitamente que es el Comité de Ministros la instancia que debe pronunciarse”.

Consultada Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, una de las agrupaciones que se opone a la iniciativa y que participa en el proceso de evaluación, sobre la solicitud de inhabilitación que planteará la Asociación Comunal de La Higuera, respondió:

“Es imposible inhabilitar los más de 40 años de ciencia que existen sobre el archipiélago de Humboldt, publicaciones científicas que describen la gran y única biodiversidad de la zona. Es esta misma riqueza natural la que permite la existencia de las áreas de pesca artesanal más ricas del norte de Chile, así como el turismo. Si la empresa no está conforme con la ciencia, tendrán que empezar a inhabilitar a científicos alrededor del mundo, ya que son ellos, a través de sus investigaciones y publicaciones, los que demuestran que un proyecto de alto impacto ambiental como Dominga no es compatible con el ecosistema del archipiélago Humboldt”.

Por su parte Gabriel Molina, secretario de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, calificó a la Asociación Comunal de La Higuera de “títeres” de Andes Iron. “Esto es una manipulación de la minera y todos lo saben. La gente de La Higuera dice que no tiene agua y el gobierno ha invertido $2.000 millones en proyecto de APR y lo han saboteado y se han robado las bombas. Somos la zona más rica en pesca de Chile, producimos el 70% de toda la pesca del norte de Chile. El proyecto de Dominga es de sólo 25 años y matará a una de las comunas más ricas del mundo, no somos sólo hierro y cobre”, señaló.

A pesar de la opinión manifestada por Oceana y agrupaciones de pescadores, en una consulta ciudadana organizada por la Municipalidad de La Higuera y realizada el primer trimestre de 2022, el proyecto Dominga recibió un apoyo superior al 90%.

En el proceso de evaluación ambiental de Dominga, Oceana y la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, son representadas por Ezio Costa y Antonia Berríos, director ejecutivo y abogada de acceso a la justicia de FIMA, ONG fundada por Fernando Dougnac, abogado ex miembro del Consejo Consultivo de Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).