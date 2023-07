Directora de InvestChile y gira por Europa: Chile se distingue de América Latina por modernización de acuerdo con la UE

El pasado 12 de julio el Presidente Boric dio inicio a una gira por Europa con foco en promover inversiones. La directora de InvestChile, Karla Flores, también viajó al viejo continente, para reunirse con empresas extranjeras. Estuvo en Italia, España, Francia y Alemania. En conversación con Pulso, afirmó que hay gran interés de compañías europeas por invertir en el país, y destacó la relevancia de la modernización del acuerdo con la Unión Europea (UE).

“En términos generales ha sido una gira sumamente positiva, y gratificante la recepción de las empresas de los cuatro países que hemos visitado. Ha sido muy positiva y con mucho interés respecto de lo que está haciendo Chile en términos medioambientales. El foco de esta gira era la promoción de inversiones verdes, sobre todo lo que tiene que ver con energías renovables, hidrógeno verde, minerales críticos, y ha habido una alta convocatoria de las empresas. Nos damos cuenta de la mirada positiva que tienen los inversionistas con respecto a las medidas que está tomando el gobierno en estos sectores”, dijo Flores.

Al respecto, sostuvo “que los inversionistas europeos ven en Chile un socio estratégico. Ellos hablan del friendshoring, es decir, hacer alianzas estratégicas en términos comerciales y de inversión con países con los que comparten valores y principios, porque entienden que estas son relaciones de largo plazo. A los atractivos que Chile ya tiene en términos de fortaleza institucional y de estabilidad macroeconómica, (se suma) además que tiene condiciones y ventajas competitivas en generación de energías verdes o porque cuenta con minerales críticos”.

En cuanto al acuerdo con la UE, indicó que este deja en una posición de ventaja a nuestro país en comparación al resto de la región.

“En todas las reuniones y las actividades que hemos tenido con empresas, destacan la importancia y que es un distintivo con el resto de la región, la actualización de este acuerdo. Ningún otro país en la región tiene un acuerdo como este. Pone a Chile en un nivel muy por sobre el resto de la región en término de los estándares medioambientales y respeto a los derechos humanos en la región. Los inversionistas entienden que el que no invierte en verde, el que no invierte en limpiar sus procesos y reducir la huella de carbono desde la extracción misma de un recurso natural hasta el bien final, ni siquiera es una ventaja competitiva, es un desde. El que no cambie y no gire hacia lo verde va a perder mercado y va a estar fuera de estándar. La UE se ha establecido un estándar sumamente eficiente y Chile es en la región el país que ha elevado sus estándares y se ha puesto a la par de los estándares internacionales”, señaló.

Sobre la industria del litio afirmó que los países europeos con mayor interés de invertir en Chile son Francia y Alemania.

“El interés de las empresas internacionales por el litio es altísima, y la publicación de la estrategia nacional fue un primer paso de dar respuesta al alto interés y a la necesidad que tiene Chile de aumentar la producción. Esta gira lo que hace es venir a hacer la bajada más concreta de esta estrategia. Era importante poder hablar con las empresas cara a cara y en primera persona cuáles son los siguientes pasos y los siguientes hitos. Es importante dar claridad y certeza a los inversionistas respecto de los pasos que vienen. Uno de los objetivos centrales de esta gira era poder conversar con las empresas. Tuvimos reuniones bilaterales, además de los eventos más masivos”, detalló Flores. Y agregó que “los países donde hay mayor interés en términos de minerales críticos es Alemania y Francia, donde ven a Chile como un socio estratégico”.

Hace pocas semanas el gobierno lanzó el comité estratégico para el hidrógeno verde. Con respecto a esta materia, la directora de InvestChile aseguró que se trata de una política de Estado y que a fines de 2023 entrarían a evaluación ambiental tres proyectos de origen europeo.

“Se destacó mucho en las conversaciones con los inversionistas la constitución de este comité de expertos que tiene una mirada amplia en términos políticos, que da cuenta de que la posición de Chile es una política de Estado y que tiene continuidad en el tiempo. La estrategia de Chile no ha cambiado, se ha hecho una bajada más concreta y se han puesto metas de corto plazo que requiere la estrategia, pero ha continuado una política de Estado, y eso para ellos es muy importante. No puedo dar los nombres, pero se espera que al menos tres proyectos de hidrógeno verde estarían entrando al Servicio de Evaluación Ambiental hacia fin de año, y todos corresponden a proyectos de Europa, con los cuales nos reunimos acá. Por eso estamos seguros de que estos proyectos estarían ingresando a fin de año. No estamos hablando solo de pilotaje”, puntualizó.