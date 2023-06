Bernardo Larraín por anuncio de Boric de reforma tributaria: “Se distanciaron posiciones en vez de acercarlas”

El presidente de Pivotes, vicepresidente de Colbún y extimonel de la Sofofa, Bernardo Larraín, señaló que el Presidente Gabriel Boric “estuvo al debe, sobre todo en la dimensión económica” en la cuenta pública realizada este jueves.

Larraín valoró “un cambio de tono y los llamados a los acuerdos y la unidad. Pero ese cambio de tono hay que reconocer que lo venimos escuchando hace rato en el Presidente. Lo que uno espera de una cuenta pública es que ese cambio de tono se traduzca en acciones concretas, porque sino se transforma en vacío” declaró en Radio Infinita.

De esta forma, fue crítico del anuncio de enviar nuevamente la reforma tributaria, y señaló que “en el tema tributario se distanciaron posiciones en vez de acercarlas”.

“Yo creo que es malo que iniciativas largamente esperadas se condicionen a una reforma tributaria. El Presidente no precisó cuáles son los cambios que quiere introducir (...) Uno supone que un pacto fiscal tiene un contenido específico diferente al de la reforma tributaria. Pero el Presidente ayer habló nuevamente de una reforma tributaria meramente recaudadora, mientras el ministro (Mario) Marcel intentaba explicar que era un pacto tributario” indicó.

El empresario explicó que la diferencia radica en que un pacto tributario “moderniza el Estado para que los recursos que lleguen sean bien gastados. Y segundo, pone incentivos importantes al ahorro y la inversión. Estos están ausentes, por lo tanto sigue siendo una reforma tributaria recaudadora”.

Para Larraín es necesario que la reforma tributaria se convierta, efectivamente, en un pacto fiscal para que pueda avanzar en el Congreso.

Además, apuntó a dos anuncios que, a su criterio, no son positivos: “Por un lado, la premura de sacarla en julio y de condicionar toda la agenda de gobierno a que esto se apruebe. Y segundo, agregar usos que son controversiales, que no estaban en la lista original: la condonación del CAE y el pago de la llamada deuda histórica de los profesores. Cuando uno hace un listado de prioridades sociales en el Chile de hoy, esas dos no están”.

“Hay otras prioridades en seguridad pública, empleo, en pensiones, que son mucho más relevantes que esos dos anuncios del Presidente”, dijo.

Por otro lado, respecto al anuncio de las tarifas de invierno, Larraín manifestó que “es como romper el termómetro”. Así, explicó que “es innegable que en invierno el consumo aumenta, y la energía es más cara porque hay menos generación solar, entre otras cosas. Esa combinación hace que la tarifa de invierno sea más alta”.

“Si quieren hacer política pública para proteger los ingresos de los sectores más vulnerables, es mucho más eficiente entregar un subsidio directo, que manipular los precios de los productos, lo que podría beneficiar también a quienes no lo requieren. No tiene un fundamento técnico”, enfatizó.

Aún así, del contenido de la cuenta pública el empresario rescató y valoró los proyectos de ley que mejoran el sistema de permisos sectoriales y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “Son ampliamente compartidos, pero lamentablemente no se les puso ninguna bajada. Un anuncio no resuelve ningún problema, ojalá conociéramos un poquito más de contenido”, apuntó Larraín.

Por otro lado, el expresidente de la Sofofa se refirió a las declaraciones recientes de José Manuel Urenda en DF Más, dejando ese gremio industrial al no sentirse representado y señalando que “está controlado por unos pocos”.

“No estoy de acuerdo para nada. La Sofofa tiene 160 empresas (...) En el fondo, cómo va a estar controlada una institución en la que 160 empresas pueden postular a un consejero. Si cree que esto opera por detrás, creo que está equivocado”, sentenció.

“Además, Sofofa no está para defender los intereses de una empresa en particular. Él dice que no se ha defendido una postura que él tiene y que creo que es muy negativa para Chile, que es mantener cerrado el cabotaje solamente para empresas chilenas. Debiéramos liberar el cabotaje para todo tipo de naves. Y sin embargo es uno de los pocos sectores que sigue restringido. La empresa de José Manuel opera con ese privilegio regulatorio” finalizó el empresario.