CEO de Airbnb: “No sabemos exactamente cuando volverán los viajes y cuando regresen, lucirán diferentes"

Hoy el cofundador y CEO de Airbnb, Brian Chesky, envió una nota a los empleados en la que profundizó en algunas de las medidas tomadas por la empresa y reflexionó sobre como será el negocio después de las pandemia del COVID-19.

“Estamos viviendo colectivamente la crisis más terrible de nuestra vida y, a medida que se desarrollaba, los viajes globales se paralizaron. El negocio de Airbnb se ha visto muy afectado, y se pronostica que los ingresos de este año serán menos de la mitad de lo que ganamos en 2019. En respuesta, recaudamos US$$2 mil millones en capital y redujimos drásticamente los costos que afectaron a casi todos los rincones de Airbnb”, afirmó Chesky.

El cofundador de la compañía reflexionó sobre esto y dijo que “no sabemos exactamente cuándo volverán los viajes y cuando regresen, lucirán diferente”.

En esta línea, Chesky señaló que “si bien sabemos que el negocio de Airbnb se recuperará completamente, los cambios que sufrirá no son temporales ni de corta duración. Debido a esto, necesitamos hacer cambios más fundamentales en Airbnb reduciendo el tamaño de nuestra fuerza laboral en torno a una estrategia comercial más enfocada”.

De esta forma, el CEO de Airbnb justificó la reducción del personal en un 25%, lo que representa cerca de 1.900 de los 7.500 empleados de la compañía, durante esta semana.

Con respecto a la idea de un negocio más enfocado, Chesky enfatizó que “viajar en este nuevo mundo se verá diferente, y necesitamos evolucionar Airbnb en consecuencia. La gente querrá opciones más cercanas a su hogar, más seguras y más asequibles. Pero la gente también anhelará algo que parece que se les ha quitado: la conexión humana. Cuando comenzamos Airbnb, se trataba de pertenencia y conexión. Esta crisis ha agudizado nuestro enfoque para volver a nuestras raíces, volver a lo básico, volver a lo que es realmente especial sobre Airbnb: las personas comunes que albergan en sus hogares y ofrecen experiencias”.

El CEO de la firma detalló que esto significa que necesitarán reducir la inversión en actividades que no apoyan el foco del negocio y que están deteniendo esfuerzos en Transporte y Airbnb Estudios. Además, de que tendrán que disminuir las inversiones en hoteles y Lux (alojamientos de lujo).

Por último, Chesky afirmó que “como he aprendido en las últimas ocho semanas, una crisis te brinda claridad sobre lo que es realmente importante. Aunque hemos pasado por un torbellino, algunas cosas me son más claras que nunca (:..) Incluso en las peores circunstancias, he visto lo mejor de nosotros. El mundo necesita una conexión humana ahora más que nunca, y sé que Airbnb estará a la altura de las circunstancias".