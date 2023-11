Clínicas de Chile critica indicaciones que ingresó el gobierno a ley corta de isapres: “Solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado”

El gremio que agrupa a las clínicas no quedó conforme con las indicaciones que ingresó el gobierno a la ley corta de isapres el viernes pasado. En una declaración pública, Clínicas de Chile manifestó que “llama la atención que no se acogieran planteamientos fundamentales del Comité Técnico de Expertos, cuya composición era de amplia representación, y que buscaba establecer bases que permitieran la sostenibilidad del sistema en el corto plazo”.

Bajo este escenario, el gremio agregó que “las indicaciones, más bien, solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado con un impacto muy negativo en los pacientes y en la operación de los prestadores privados”.

Añadieron que “como Clínicas de Chile esperamos que la discusión legislativa de las próximas semanas permita resolver de una vez la tremenda incertidumbre que hemos debido enfrentar y que ha frenado el desarrollo del sector y postergado las soluciones urgentes a los problemas de salud que tienen las personas”.

El gobierno definió, en las indicaciones que ingresó el viernes pasado a la ley corta de isapres que se tramita en la Comisión de Salud del Senado, una nueva fórmula para poner en marcha el fallo que dictó hace casi un año la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Estos cambios implican que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos, y es menor que los US$1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud.

La razón principal por la cual el tamaño de la deuda es más del doble que lo calculado por los técnicos, es porque el gobierno no acogió la llamada mutualización que propusieron los expertos, medida que apuntaba a que, para calcular los pagos hechos en exceso por el no uso de la tabla única de factores, se consideren los efectos que habría tenido su uso sobre el total del sistema, y no medir los efectos individuales que habría solo sobre los contratos en que debería haber existido una baja del precio del plan.