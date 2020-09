Contraloría detecta desfase en datos del Registro Social de Hogares y dice que esto explica que más de 3 mil personas no pudieran obtener el bono Covid-19

A través de una auditoría realizada al Registro Social de Hogares, la Contraloría General de la República detectó un desfase en esta base datos, el cual se reflejaría en un retraso de cinco meses en la información de instituciones como la AFC, Fonasa y el IPS.

De acuerdo al organismo, esto en la práctica se traduce en que 3.014 postulantes no pudieran obtener el primer Bono Covid-19, “debido a demoras de modificar la información del RHS por parte del servicio”.

El oficio de Contraloría con fecha 1 de septiembre detalla que utilizar esas bases para el cálculo de la calificación socioeconómica de una persona que postula al beneficio, con datos extemporáneos y que no corresponden a su realidad actual, “podría influir en el decil en que se clasifican los mismos, y por ende, no considerar a quienes al ’ momento de postular se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que le hubiesen permitido acceder a él, o en su defecto otorgárselo a quienes no cumplen con tal requisito, en desmedro de otros”.

En relación al Ingreso Mínimo Garantizado, el documento también determinó que el reglamento “debía emitirse 90 días de publicada la Ley”, pero que “al 6 de agosto de 2020 -125 días después”, aún no estaba listo.

Es importante señalar que el Registro Social de Hogares es precisamente el eje central del Ministerio de Desarrollo Social, porque es el que determina si un postulante puede o no acceder a determinado beneficio, considerando su puntaje.