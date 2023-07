El dólar opera estable e ignora el repunte del cobre tras señales desde China

El dólar en Chile busca su rumbo tras moderar las ganancias que registró durante las primeras operaciones de la jornada. La moneda de Estados Unidos alcanzó a anotar un máximo de $832 y luego ajustó su comportamiento.

En concreto, y al inicio del día, el dólar baja $0,2 respecto al cierre de ayer en la Bolsa Electrónica (Bec) y llega a un valor de $828,30. De seguir así, la divisa terminaría con su racha alcista que alcanza a registrar tres jornadas consecutivas al alza y acumula ganancias de $15,1.

Sin embargo, la divisa alcanzó un mínimo de $826 al comienzo del día y, al igual que sus ganancias iniciales, se revirtieron con el paso de los primeros minutos, según datos de la Bec.

“La cotización del dólar registra escasos avances en la presente jornada, en medio de factores que impactan de manera contraria al par de divisas”, comentó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Mientras que, los analistas también apuntan que el mercado cambiario se mueve a la espera de la decisión de tasas de esta semana y señales sobre su futuro, tanto en Estados Unidos como en Chile.

“Podríamos ver alta volatilidad frente a los especuladores que tomarían posiciones o cerrarían sus operaciones ante una seguidilla de datos macroeconómicos que podrían afectar fuertemente la divisa”, comentó el director General de Befx, Rodrigo Castillo.

El cobre no es suficiente

El peso chileno se resistía a tomar fuerza pese a que el cobre, uno de sus principales soportes, tomaba un importante impulso tras señales de que China implementará medidas para el sector inmobiliario y así buscar impulsar su economía tras la decepción de sus cifras tras la reapertura post fin medidas contra la propagación del Covid-19.

“Aunque aún no se han dado a conocer los detalles y no se trata de la gran bazuca que algunos esperaban, una señal clara es que seguirán llegando medidas de apoyo para estabilizar el crecimiento”, dijo Amelia Xiao Fu, del Bank of China International, a Reuters.

“Es probable que la omisión de ‘las casas son para vivir, no para especular’ contribuya a estabilizar la confianza del mercado. Sin embargo, la eficacia de las políticas reales sobre la demanda de metales básicos podría tardar aún algún tiempo en manifestarse”, afirmó.

De esta forma, el valor a tres meses del cobre ganaba 2,03% a US$3,92 la libra en la principal bolsa de valores de futuros, Comex.

El dólar avanza

Mientras que, el dólar en el mundo ganaba fuerza frente a la caída de las principales monedas de Europa, la libra y el euro, y pese a que el yuan se impulsaba ante el optimismo del mercado por el futuro de China.

El lunes, los índices de gerentes de compras se situaron por debajo de las expectativas para la zona euro. El martes, una encuesta del BCE mostró que la demanda de préstamos alcanzó un mínimo histórico en el segundo trimestre y otros datos mostraron un deterioro de la confianza empresarial en Alemania este mes, según explicó Reuters.

“Es posible que el endurecimiento de las condiciones crediticias esté empezando a hacer mella”, señalaron los analistas de Nomura sobre los datos germanos. “El BCE seguirá de cerca esta evolución, ya que indicaría que las alzas de tasas están empezando a surtir los efectos deseados”, agregaron.

Ante este escenario, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de las monedas más importantes del mundo, ganaba 0,09% a 101.44 puntos.