Endeavor y Vantaz Group reúne a startups que quieren dar el salto al extranjero

El evento “International Expansion Summit: How to Conquer New Markets”, organizado por Endeavor Chile y Vantaz Group se realizó con el fin de que los emprendimientos que proyecten su internacionalización, conozcan cómo se les viene el panorama. En el lugar se desarollaron conversaciones con protagonistas del ecosistema y alianzas con países de la región.

Una jornada marcada por la transmisión de las experiencias de los speakers Alejandra Mardones, CEO ALTO LatAm y Santiago Lira, co-fundador de BUK, comenzó lo que sería una serie de instancias para abrir fronteras a las más de 80 startups que participaron del encuentro .

Los emprendimientos que asistieron pertenecen a diversas áreas, como minería, agroindustria, salud, tecnología, , todas ellas con la inquietud de internacionalizar su trabajo, buscando oportunidades.

El ámbito legal fuera del país es un tema a analizar, puesto que las legislaciones cambian de acuerdo a dónde quieran partir y para ello, es necesario conocer previamente para no quedar entrampado en las normativas. Por tal razón, durante la jornada también se dio un barniz de lo que sería los requerimientos legales para formar una razón social “afuera” de acuerdo a los objetivos de las organizaciones, por ejemplo cuánto proyectarse o a qué lugares de la región. Esta información fue explicada por los abogados de la startup PPU legal, que también iniciaron su emprendimiento en ayuda de startup que quisieron internacionalizar su negocio.

Posteriormente, comenzaron las mesas de trabajo de países como México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Australia y España, donde a partir de experiencias de emprendedores, se entregaron tips y resolvieron dudas. En las mesas participaban miembros de la Cámara de Comercio del país, especialistas de mercado, representantes de startup, donde se además se pudieron establecer alianzas y conocer las oportunidades de los mercado que puede ofrecer cada país. Además de dos mesas de asesoría tributaria y legal para los emprendedores a cargo de EY y PPU, respectivamente.