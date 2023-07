Exportaciones a India suben con fuerza y marcan récord histórico en junio

Las exportaciones a India subieron con fuerza en junio y anotaron un récord histórico en el sexto mes, debido a la fuerte demanda de productos como yodo, nueces, molibdeno, kiwis frescos y semillas de coliflor, según datos entregados este viernes por ProChile.

Las exportaciones al país asiático crecieron un 54,1% en junio, con respecto al mismo mes del año pasado. Los envíos alcanzaron los US$74 millones en dicho mes.

“Estos números son doblemente importantes, ya que por un lado destacan la fortaleza y diversidad de nuestras exportaciones y por otro, destacan la creciente importancia de India como socio comercial clave para Chile”, dijo en un comunicado el Director General de ProChile, Ignacio Fernández.

Y luego agregó que “respondiendo a ello, y durante nuestra reciente visita al mercado, inauguramos la oficina comercial en Mumbai, capital del estado de Maharashtra y uno de los principales núcleos comerciales del país. Gracias al reciente crecimiento de su clase media - población que busca productos importados, de alto valor agregado, con un llamativo packaging que aumente el valor y categorización de su compra-, se constituye en un mercado que presenta grandes oportunidades para nuestra oferta”.

En el primer semestre del año, India se ubicó como el el 11vo destino a nivel global con envíos por US$ 703 millones, lo que significa una participación de 16,6% del total de envíos nacionales.

El informe de ProChile, mostró además que en los primeros seis meses de 2023, las exportaciones de bienes no cobre-no litio sumaron US$ 22.236 millones. Esto implica un alza de 1,8% con respecto al mismo periodo del año previo. En junio, estas mismas exportaciones totalizaron US$ 3.132 millones, lo que equivale a una baja de 12,0% interanual. Los Servicios alcanzaron los US$ 908 millones entre enero y junio, lo que representa un aumento de un 60,3%. En junio fueron de US$160 millones, un 51,3% más que en el mismo periodo del del año pasado.

Los envíos totales entre enero y junio ascendieron a US$ 49.395 millones, un 2,3% menos que lo alcanzado en el mismo período de 2022. En el mes de junio, las exportaciones totales fueron de US$ 7.035 millones, lo que implica una caída de 14,6% respecto a 2022.