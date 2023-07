MOP anuncia cartera de concesiones para este año por US$ 5.800 millones: parte con licitación de Ruta 5 Santiago - Los Vilos

Es el primer llamado a licitación de obras públicas anunciado durante el gobierno del Presidente Boric. Este viernes, la titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jessica López, junto al director general de Concesiones de la cartera, Juan Manuel Sánchez, anunció la cartera de 11 concesiones contempladas para 2023, la cual suma inversiones por un total de US$ 5.800 millones. La principal, y cuyo llamado a licitación ya está en marcha, es para el proyecto de la nueva Ruta 5 en el tramo Santiago-Los Vilos, con recursos involucrados de más de US$ 1.200 millones.

Las siguientes concesiones para este año son: el acceso Norte a Concepción (segunda concesión), donde se estima que la llamada a licitación sea en agosto, con una inversión de US$ 564 millones; el aeropuerto de la Región de La Araucanía (segunda concesión), con llamado en septiembre (US$ 92 millones); la segunda concesión de la Ruta 5 en el tramo Temuco - Río Bueno, con llamado en octubre, por US$ 675 millones, y la ruta Pie de Monte (región del Biobío), con llamado de licitación en octubre y con una inversión de US$ 416 millones.

En tanto, para diciembre, la cartera tiene contemplado el llamado a licitación del proyecto de Cárcel Laguna de Talca, con una inversión de US$ 23 millones; la red aeroportuaria Norte (3ª Andrés Sabella, 2ª Desierto de Atacama), con US$ 288 millones; la Ruta 5 en el tramo Iquique - Antofagasta (US$ 630 millones); la Ruta 5 en el tramo Caldera - Antofagasta (US$ 900 millones); accesos a Valdivia (US$ 675 millones), y los electrocorredores de Concepción, con una inversión de US$342 millones.

La primera de la lista

En relación al proyecto de la ruta que une Santiago y Los Vilos -de 223 km-, se contempla la construcción de cuartas pistas entre el enlace Buenaventura y hasta el enlace Batuco – Liray, la construcción de terceras pistas desde el enlace Batuco – Liray hasta el enlace Acceso sur Túnel El Melón y una nueva calle de servicio por el lado oriente de la entrada del Túnel El Melón, de aproximadamente 1 kilómetro.

También se considera la construcción de cerca de 89 km de calles de servicios y de tres nuevos puentes para darles continuidad, la implementación de un nuevo sistema de cobro de peaje electrónico, nuevas áreas de servicios generales, tramos de ciclovías y reemplazos de plazas de pesaje, entre otras.

Dentro de los beneficios del proyecto, desde el MOP mencionaron el ahorro de tiempos de viaje y combustible derivados de la rectificación de curvas y pendientes para velocidad de 120 km/h, el aumento de los niveles de seguridad, ampliación de las bermas, nuevas pasarelas peatonales, entre otras medidas, las cuales desde la cartera esperan que se traduzcan en una menor tasa de accidentabilidad.

En términos de empleabilidad, estiman, considerando la inversión prevista, que entre los años 2027 y 2031 se generarían más de 7 mil empleos promedio mensual.

Modalidad de la licitación

La ministra López señaló que esta concesión correspondiente al tramo de la Ruta 5 entre Santiago y Los Vilos está contemplada para un período de 30 años, pero que su plazo definitivo se va a resolver en la adjudicación de la obra. La actual concesión culmina en marzo del 2025. “Por lo tanto, estamos haciendo este llamado a licitación para poder recibir las ofertas, que las empresas hagan los estudios, se adjudiquen y poder empalmar exactamente con el término de la concesión actual″, detalló.

La empresa que se adjudique la licitación estará encargada de diseñar, construir, mantener y operar este tramo de la ruta durante un período determinado de tiempo, dijo el director general de Concesiones de la cartera, quien explicó además la modalidad de la licitación.

“La modalidad está determinada por quién está dispuesto a ofrecer por los ingresos totales de la concesión. Aquel que logre establecer -luego de un año de estudio de los antecedentes que estamos publicando a partir del día de hoy- el menor monto de estos ingresos totales de la concesión, que además son convenientes para el Fisco, va a ser el merecedor de la adjudicación de esta licitación. Esto quiere decir, entonces, que el plazo es variable. La concesión no dura los 30 años, puede durar menos y dura hasta que se consiguen esos recursos que han permitido financiar la obra, el diseño, el mantenimiento y la operación de la obra”, sostuvo Sánchez y añadió que la licitación incluye también la servicialidad, es decir, ambulancias, grúas, entre otros servicios que operan en la ruta.

En tanto, con respecto a las tarifas para este tramo, la ministra afirmó que estas van a bajar. Sánchez complementó que en aquellos lugares del tramo donde actualmente hay plazas de peaje, estas van a ser reemplazadas por sistemas de cobro electrónico donde se va a pagar con el TAG. “Y estas plazas de peaje van a costar alrededor de $2.500. Esto cambia radicalmente, por ejemplo, el peaje de El Melón, que era bastante costoso, y también el de Pichidangui, dado que respondían al costo de la obra. Hoy día estamos en esta política nacional de peaje, normalizando la idea de que se acerque lo más posible al pago por kilómetro efectivamente recorrido”.

Cronograma

En lo relativo a la planificación del proyecto, la cartera recepcionará las ofertas técnicas hasta el 28 de marzo de 2024 y las ofertas económicas hasta el 26 de abril de ese mismo año, con lo cual esperan realizar la adjudicación en julio. En tanto, la concesión actual de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos tiene como fecha de finalización el 31 marzo 2025 y se prevé que las obras comenzarían el primer trimestre de 2029, para terminar el cuarto trimestre de 2031.

Al ser consultada sobre por qué recién en 2029 se iniciarían las obras, la secretaria de Estado indicó que la fecha responde a los procesos estándares de un proyecto de esta magnitud, considerando, por ejemplo, los permisos de evaluación ambiental, los cuales pueden demorar cerca de dos años, aseguró.