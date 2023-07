Boric ante empresarios españoles reivindica los 30 años: “Hemos disminuido la pobreza y se han fortalecido las instituciones”

Pasadas las 16.30 en España, el presidente Gabriel Boric intervino en una reunión con la Confederación española de Organizaciones Empresariales, en la que estuvo acompañado de la delegación de empresarias que viajan con él.

En ese marco, el Presidente dio señales de certidumbre e invitó a los españoles a invertir en Chile e hizo algunas reflexiones sobre el desarrollo del país en los últimos años. Destacó, como es costumbre, que la política chilena logró encauzar los problemas de su democracia, con más democracia, relevando el valor del nuevo proceso constitucional.

“Incluso después de rechazado el primer borrador que planteó la primera Convención Constitucional, hoy día todos los sectores nos hemos puesto de acuerdo para enfrentar un nuevo proceso con reglas y bordes claros. Y esa es una de las características en que destaca Chile. Y una de las cosas que he aprendido habitando el cargo de la Presidencia es justamente la fortaleza de sus instituciones”, dijo el Presidente.

“Chile, por cierto, tiene problemas, no vengo aquí a venderles un cuento de país perfecto porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen, por ejemplo, con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado (...), heridas que aún no han sido cerradas y una desigualdad profunda que todavía tenemos que hacer mucho por mejorar”, agregó.

En tanto, el mandatario también aprovechó la instancia para destacar la labor de los gobierno tras el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet: “Somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años, en los últimos 30 años desde la vuelta a la democracia somos un país que hemos disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen”.

De esta forma, tras una resumida presentación de la situación en que está Chile, el mandatario invitó al sector privado a participar con inversiones en el sector del cobre y las nuevas industrias que el país busca impulsar.

“Con esta realidad sobre la mesa, es que me atrevo a hacerles la invitación de profundizar los lazos que unen a nuestros países y generar nuevos espacios de colaboración en industrias que son importantes no ya para el futuro, no estamos hablando de ciencia ficción, sino que para el presente, como es la industria del litio, el cobre, el hidrógeno verde”, dijo.

