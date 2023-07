Las apuestas de Vinos de Chile para conquistar India: generación Z, mujeres y Bollywood

Desde los años ochenta, el ingeniero comercial (PUC), Claudio Cilveti es parte de la industria del vino. En 2011 asumió como gerente general de Vinos de Chile, agrupación que reúne a las principales viñas del país y su agenda sigue muy activa. A fines de junio de este año, participó con ProChile y Sofofa en una misión internacional en el marco de las gestiones del sector privado y público por alcanzar un nuevo acuerdo comercial con India.

El viernes, encabezó el lanzamiento del estudio “India: Mercado con gran potencial para los vinos chilenos” elaborado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el gremio vitivinícola. En conversación con Pulso, el ejecutivo destacó la gestión de la nueva administración de la Cancillería, tras la salida de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) de José Miguel Ahumada y la llegada de Claudia Sanhueza, y develó el público que buscan conquistar: Generación Z, mujeres y Bollywood

El informe concluyó que hoy en India 10 millones de personas beben vino con regularidad y se estima que el mercado del vino de India crecerá a una tasa del 30 % al 2027, por lo que se prevé que el tamaño del mercado aumente hasta US$ 688 millones.

¿La negociación que mantiene en curso la Unión Europea con India podría entrampar las conversaciones con Chile?

-No. India mantiene varias negociaciones con otros países para nuevos tratados de libre comercio. Entre ellos Australia, Emiratos Árabes, Inglaterra, Unión Europea y Canadá. Esta es una muestra de que India está cambiando su visión del comercio. Chile es un país pequeño y no es lo mismo para ellos negociar con la Unión Europea que con nosotros. Tenemos productos complementarios en el mercado de alimentos. No solo porque estamos a contra temporada, sino que por el tipo de producto y la calidad. Ellos son grandes demandantes de alimentos y potentes en la elaboración de manufacturas como automóviles, farmacéutica y tecnologías. No veo ningún conflicto, sino más bien una sinergia.

¿Cuáles serían los beneficios que podrían tener los productores de vino en Chile con un nuevo acuerdo comercial con India?

-Estos beneficios dependerán de los porcentajes de los aranceles que se logren bajar. Para nosotros el principal aspecto de esta nueva negociación es el tema arancelario. Hoy un vino chileno que ingresa a India debe pagar un arancel de 150% y el porcentaje puede ser más alto por las cadenas de distribución. Queremos conseguir la condición de Australia, y sobre todo bajar los aranceles a vinos con un valor de entre US$30 a US$60 la caja. Vemos en India el potencial que tuvo China en su momento.

¿Cómo es el mercado de India al que apunta Vinos de Chile?

-India es distinto a China. Hay factores religiosos que impiden el consumo de alcoholes en algunos grupos y también hay factores de pobreza. India tiene un PIB per cápita cercano a los US$2.500, lo que indica que hay una gran cantidad de gente bajo la línea de la pobreza. Pero igualmente sigue siendo muy atractivo, porque hay cambios culturales que experimenta el país y creemos que el vino se verá beneficiado. En el largo plazo podría estar en el Top Five en envíos.

¿Quiénes serían los potenciales consumidores de vino chileno?

-Apuntamos a toda la generación más joven que se han sacudido algunas tradiciones locales. Nuestro mercado objetivo son las generaciones urbanas, un gran porcentaje de mujeres, y todo quien mira a occidente con cierta aspiracionalidad. Hoy debido a su alto precio está enfocado en clase alta, pero a futuro queremos llegar a la generación Z, mujeres y toda la gente que de alguna manera quiere ir aspiracionalmente evolucionando de clase media. Ejemplo de ello es que Bollywood es una industria cinematográfica tan grande como Hollywood y eso demuestra que hay mucha aspiracionalidad.

¿Este es un mercado proteccionista?

-Sí, en las condiciones actuales, porque un arancel del 150% es claramente una mirada proteccionista, pero está cambiando. Hoy India está en un proceso de integración al mercado global. Chile tiene algunos productos agrícolas como cerezas y nueces que tienen un arancel marginal. Deben alimentar a una gran nación y Chile se caracteriza por precios competitivos.

¿Cuán relevante es el manejo del gobierno para este proceso?

-Es absolutamente relevante. Como sector privado podemos dar todas las señales de querer acércanos, pero al final esta es una negociación entre ambos estados para mejoras sobre las condiciones actuales. Afortunadamente el gobierno ha tomado a la India como un mercado prioritario. El gobierno del Presidente Boric tiene la tremenda oportunidad de clavar la bandera con India. Vemos señales concretas. Subrei apoyó mucho la gira y ahora viene un cónclave latinoamericano al que asistirá la subsecretaria Claudia Sanhueza. Posteriormente, estaría viajando el Canciller Alberto van Klaveren en octubre de este año a India, pero esperamos con ansias que el presidente Boric visite India y pueda clavar esa bandera, siendo el gran éxito de este gobierno.

¿Cómo evalúa la gestión de Subrei?, ¿Es muy distinta a la anterior?

-Absolutamente. A pesar de que la administración anterior de Subrei declaraba que la India era importante, el cambio se produjo cuando llegó la nueva subsecretaria y el canciller, y se se empezaron a mover las fichas. Hoy el gobierno chileno está haciendo gestiones con su par de India.

¿La salida del subsecretario Ahumada resulta clave para avanzar con mayor ímpetu en un nuevo acuerdo comercial con India?

-Los hechos hablan por sí solos. Desde que asumió la subsecretaria Claudia Sanhueza y el canciller Alberto van Klaveren ha habido acercamientos concretos entre Chile e India. No solo entre privados, sino que también entre ambos gobiernos. La actual administración tiene un programa y una estrategia, y que tomó la bandera de lucha para llegar a India. Estamos en un muy buen pie para poder avanzar.