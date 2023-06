Marcel llama a la oposición a lograr un pacto fiscal: “Dejemos de lado los prejuicios, sentémonos a conversar con seguridad”

hace 44 minutos Tiempo de lectura: 7 minutos

El titular de Hacienda mencionó que “si no se logra” el pacto fiscal, “creo que va a ser una gran frustración para el país. Y significa un riesgo para el país, a mí me parece, de grandes magnitudes". Asimismo, enfatizó que “cuando hablamos de pacto fiscal, es porque estamos pensando en algo que sea capaz de durar en el tiempo, no algo que se olvide al día siguiente".