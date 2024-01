Mario Marcel descarta haber aceptado ser parte de las reuniones con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett

Las reuniones entre empresarios y ministro del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en una casa de Pablo Zalaquett generó polémica tras que estas no fueron registradas por Ley de Lobby y luego fueran reveladas por un reportaje de Ciper. El hecho obligó a varios ministros, como la jefa de la cartera del Trabajo, Jeannette Jara, y su par de Economía, Nicolás Grau, a salir al paso de la situación, donde aseguraron que no existía una infracción a la ley, dado que los temas tratados -según aseguraron desde el gobierno- fueron generales y no en miras con tratar de incidir en un tema o legislación específica.

Ante este escenario, uno de los ausentes del listado de los asistentes a este tipo de encuentros por parte del Ejecutivo era el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero una nota de La Segunda ubicó al economista como un asistente a este tipo de encuentros durante este lunes, pero que tras la polémica se habría suspendido. Un hecho que negó el jefe de las finanzas públicas al ser consultado por Pulso.

Mientras que, El Mostrador habló de que Marcel declinó la invitación al conocer los detalles y en el contexto de que Ciper ya había publico sobre los diversos encuentros entre ministros y empresarios que existieron en la casa del exalcalde de la UDI y que no quedaron registrados por Ley de Lobby tras estimar, por parte del Ejecutivo, que no correspondía hacerlo.

“No, yo no tenía previsto ir a una comida. Yo recibí una invitación tiempo atrás de otra persona y finalmente esa invitación no se aceptó”, comentó Marcel sin entregar más detalles.

De esta forma, el secretario de Estado rechazó ser parte de los encuentros que, en el tema económico, tuvo relación con representantes de las AFP en la cita con Jara y con la industria salmonera con Grau, pero donde también había representación de la industria de la pesca. Una situación que el ministro de Economía dijo desconocer en su momento y que, de haber sabido, no habría ido al encuentro para no plantear dudas sobre la tramitación de la ley de pesca que busca impulsar el Ejecutivo para reemplazar la actual normativa en el tema que, desde el oficialismo, es calificada como corrupta.