Ministra del Trabajo admite que podría “aclarar, rectificar, precisar” el polémico dictamen de la DT

“Tomamos absolutamente el punto respecto del dictamen dela Dirección del Trabajo (DT) en el sentido de aclarar, rectificar, precisar todo lo que dice relación con el caso concreto”, afirmó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar ante la Comisión Mixta del Congreso.

En esta instancia que está revisando el proyecto que flexibiliza el uso del seguro de cesantía durante esta emergencia sanitaria, varios parlamentarios de la oposición le han hecho ver al Ejecutivo su preocupación y molestia por el último dictamen de la DT, el cual señalaba que por razones ajenas a la empresa (cuarentena, por ejemplo), la relación laboral podría verse afectada y por tanto si el trabajador no asistía a su lugar de funciones, el empleador no tendría obligación de pagar la remuneración.

Los legisladores sostuvieron que podrían darse situaciones en que el empleador mal utilice este dictamen. “No puede ser que alguien que esté recibiendo ingresos no esté pagando las remuneraciones, no puede ser que si se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores no se esté respetando, Y por lo tanto vamos a hacer las correcciones del caso”, apuntó la ministra. Con ello retrocede respecto de lo señalado la semana pasada cuando sostuvo que la ley podría subsanar el tema.