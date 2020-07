PS por crédito Fogape: “No está llegando con la cobertura suficiente, con la rapidez requerida, ni con el volumen de recursos comprometidos”

Montos insuficientes, pymes que no han podido acceder al crédito, baja cobertura, incumplimiento de la tasa de interés efectiva de 0%, acceso a crédito tardío y reducido son parte de las críticas que realizó el Partido Socialista por medio de un informe en que aborda el impacto de los préstamos del Fogape tras los diversos anuncios que hizo el gobierno en esta área.

El documento del PS realiza un cuadro comparativo planteando el anuncio del gobierno respecto a los créditos entregados por Fogape, cómo se ha desarrollado y una evaluación. “No está llegando con la cobertura suficiente, con la rapidez requerida, ni con el volumen de recursos comprometidos”, dijo el partido de oposición por medio de un comunicado.

“Entre las principales promesas se encuentra la capitalización del Fogape en US$ 3.000 millones, de los cuales se han adjudicado aproximadamente US$1.000 millones en líneas de garantías a 11 instituciones financieras (a abril 2020), alcanzando apenas a un tercio del total prometido. No suficiente con esto, recordemos que el Ejecutivo proyectó garantía para nuevos créditos hasta por US$ 24.000 millones. De este total, entre US$ 12.000 y 13.000 deberían destinarse a MIPYMES. Pues bien, hasta el momento se han otorgado créditos por US$ 7.850 millones, de los cuales solo unos US$ 4.280 millones se han destinado a las MIPYMES”, destaca el trabajo.

Por otro lado, el PS plantea que existen problemas en la suspensión de otros créditos vigentes concedidos por los bancos debido a las condiciones exigidas, “traduciéndose en barreras de entrada bancaria para las empresas más pequeñas, lo cual impide o ralentiza el proceso, en un momento en que la agilidad es vital para la sobrevivencia de las pequeñas empresas”, plantean.

Mientras que, sobre la Tasa de Interés efectiva de un 0%, es calificada por el documento como falsa. “Esto debido a diferencias percibidas entre las tasas comprometidas para los créditos y la Carga Anual Equivalente (CAE) que deben pagar los usuarios, por lo cual resulta indispensable desarrollar mayores niveles de transparencia y un inmediato y acucioso seguimiento de la Comisión para el Mercado Financiero”.

Sobre la tardanza para entregar este tipo de créditos, el informe lo justifica dado que “los bancos han sido reticentes a otorgar créditos que puedan implicar riesgos, produciéndose un avance más rápido para empresas grandes que para las pequeñas en el procedimiento”.

Respecto al anuncio que anunciaba que se financiaría a un millón de pequeñas empresas, entregando capital de trabajo hasta un potencial del 99,8% de compañías, el PS apunta que está muy lejos de cumplir dicha promesa. “Las postulaciones al Fogape han sido 263 mil, de las cuales 253 mil son MIPYMES. Y los créditos cursados llegan a 134 mil, de las cuales 128 mil son MIPYMES. Esto es apenas un 13% de la meta”.

Finalmente, el documento establece propuestas de mejora, entre las cuales destacan aquellas en relación con “la necesaria -y urgente-” revisión de la normativa del Fogape para hacerlo más accesible las pymes y para darle mayor agilidad a su operación.

Revisa el documento completo aquí.