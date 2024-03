Sofofa busca impulsar planes piloto de reconversión de empleo femenino ante avance de automatización

Una serie de medidas e iniciativas está implementando la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) para afrontar temas como el riesgo de los empleos femeninos ante la automatización, así como en equidad de género al interior de las empresas, y que se impulsará entre las firmas asociadas.

“A través de esta hoja de ruta, Sofofa demuestra su compromiso con acortar brechas y demostrar con evidencia que invertir en equidad de género e inclusión, es también un buen negocio. Ello, en diferentes ámbitos, tales como el talento laboral, la participación en cargos de responsabilidad y el salarial”, sostiene Rosario Navarro, presidenta del gremio.

Para Navarro, “este objetivo no sólo es un imperativo ético, sino también es un factor clave para el éxito y rentabilidad de las empresas, donde me parece clave convocar liderazgos masculinos, sumándolos como actores relevantes de este cambio cultural. Hoy ya somos varias las mujeres en cargos de relevancia históricamente ocupados por hombres y tenemos el deber de ser una inspiración para otras mujeres y niñas. La diversidad es una realidad en nuestras sociedades y la inclusión es una decisión, respecto de la cual la empresa privada no busca restarse”.

Por esta razón, la multigremial se ha propuesto impulsar un plan que, en concreto, contempla cinco iniciativas destinadas a prevenir la pérdida de empleo producto de los avances tecnológicos y disminuir la brechas salariales. La primera de ellas busca la reconversión anticipatoria del empleo femenino en riesgo por automatización, lo cual implica, en una primera etapa, que Sofofa Capital Humano realizará un análisis en base a las estadísticas nacionales existentes de los empleos femeninos en riesgo de automatización para identificar segmentos de ocupaciones en riesgo de perder el empleo, por sector productivo, con alta presencia femenina.

En base a esa información, esperan cruzar la información para traducir estas ocupaciones en riesgo para generar rutas que permitan, mediante capacitaciones, establecer una meta de transiciones de mujeres desde empleos en riesgo a empleos de futuro. En concreto, esto se traducirá en que las conclusiones quedarán abiertas al público para que sean tomadas por las empresas y pueda tomar decisiones en base a ellas, mientras que la multigremial buscará empujar la generación de planes piloto público-privados de reconversión, esto a través de los instrumentos públicos que existen.

Equidad de género

El segundo punto de las propuestas de Sofofa, está referido a la instalación de buenas prácticas de género. La multigremial iniciará una campaña para compartir las mejores prácticas laborales en esta materia al interior de las empresas, utilizando como base el estudio “Cerrando Brechas: Nivel de Madurez en Indicadores de Género”, recientemente finalizado por la OTIC de Sofofa.

El estudio incluye un manual con herramientas y mejores prácticas desarrollada con 40 expertos y 60 empresas, las que apoyarán ámbitos como las políticas laborales, la gestión de talento, la formación, el liderazgo y toma de decisiones y la conciliación trabajo-familia. Así, se busca la Instalación de buenas prácticas de género en las empresas, por lo que además se pondrá a disposición de los socios el autodiagnóstico de madurez de equidad de género desarrollado a partir del estudio de “Indicadores de Género” y de buenas prácticas levantadas en la investigación para establecer propuestas de acciones y proyectos que aporten al cierre de brechas.

La primera fase incluirá la capacitación de equipos de gestión de personas para la aplicación de autodiagnósticos de madurez en equidad de género en la empresas, así como la entrega de orientación sobre posibles acciones y proyectos orientados al cierre de brechas de género según nivel de madurez.

Referido a lo mismo, el tercero de los cinco puntos planteados por la multigremial se refiere al desarrollo de una plataforma de alta dirección para la equidad de género, cuyo objetivo será desarrollar iniciativas concretas al interior de las empresas para fomentar la igualdad de género en cuanto a participación y salarios a nivel de todos los estamentos organizacionales.

Esto se realizará mediante la formación y acompañamiento, por parte de Sofofa, al directorio. Ello implicara sesiones de formación, reflexión y análisis; así como la determinación de propuestas y proyectos a proponer en las empresas participantes, todo lo cual se concretará mediante una serie de talleres y programas al interior de las compañías.

EL punto cuarto aborda mentorías para alumnas liceos Sofofa, para potenciar a alumnas de tercer año medio, que viven en contextos de vulnerabilidad y pertenecen a los establecimientos educacionales de la red de liceos Sofofa, , entregando herramientas concretas, con el fin de motivar su formación técnica y facilitar su inserción al mundo académico y/o laboral.

El quinto punto aborda acciones internacionales. En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Chile en la Alianza del Pacífico y su Consejo Empresarial (CEAP), la Sofofa buscará promover en instancias empresariales una mayor participación de las mujeres en el comercio y la economía, considerando en particular los sectores de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).