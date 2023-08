Superintendencia de Salud aclara que eventuales devoluciones por fallo GES de la Suprema no serán masivas, sino más bien “caso a caso”

Una importante derrota sufrieron esta semana las isapres en la Corte Suprema luego de que se publicara el fallo del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES), el que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las Cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.

La Tercera Sala de la Corte Suprema definió que las isapres que subieron sus precios GES en octubre del año pasado, deberán rebajar sus cobros al nivel en que tenían antes fijado el precio GES, salvo aquellas isapres, como Consalud, que en el proceso anterior tenían un precio inferior a 7,2 UF. En ese caso, dichas isapres solo pueden subir el cobro hasta ese monto. Eso aplica para toda su cartera de afiliados. Además, la Suprema estableció que podría haber devoluciones si así lo define la Superintendencia de Salud.

Este viernes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó el nuevo golpe que sufrieron las isapres, y señaló que este tema se analizará en el marco de la ley corta que ingresó el gobierno al Congreso sobre la tabla de factores.

“Los temas que se levantan en esta sentencia para nosotros están siendo cubiertos por la ley corta. La comisión técnica que está trabajando dentro de la Comisión de Salud del Senado va a seguir trabajando, como ayer informó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, y va a analizar el efecto que tiene respecto a los ingresos de las isapres el que se aplique la rebaja, el que se deje sin efecto la prima y se lleve a la prima anterior”, afirmó Aguilera.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, abordó el tema que le encomendó la Suprema: las eventuales devoluciones que podrían existir. Al respecto, deslizó que estas no serán masivas, sino más bien caso a caso. Y el modo en que ello se ejecutará aún no está definido.

“La Superintendencia deberá evaluar caso a caso si es que eso corresponde, y cuál va a ser la forma eventualmente de resolver esa materia (…) El rol habitual de la Superintendencia en este aspecto es poder resolver los reclamos que los usuarios presentan por la vía arbitral, nosotros tenemos 140 mil y un poco más de reclamos que hemos recibido ya por GES, y obviamente se va a empezar a analizar cada una de estas materias, según corresponda”, dijo Torres.

“Es importante recalcar que es distinto el efecto que pueda tener una devolución masiva en términos generales, que esta sea resuelta desde el punto de vista particular, o caso a caso, como se resuelve por la vía arbitral habitualmente por parte de la Superintendencia, puesto que no tiene un impacto sobre la provisión que requeriría una eventual deuda que podría haber sido calculada inmediatamente si hubiese sido otra la instrucción. Por lo tanto, no pone en riesgo, inmediato al menos, los indicadores de patrimonio y otros que tenemos que ir observando desde el punto de vista de la insolvencia”, recalcó.

Sobre cuándo se verá aplicada la rebaja del GES, Torres dijo que “esto no es una materia que regule la Superintendencia. Hay un fallo de la Corte. Entendemos que desde ejecutoriada la sentencia, inmediatamente estas debieran verse el efecto, no obstante hay una cuestión administrativa que considerar. Cualquier modificación a los valores que se cobran requiere ser notificadas a las personas que cotizan. Entendemos que las isapres que han sido notificadas debieran implementar lo antes posible esta rebaja. No todas tienen aun sentencia”.

Isapres empiezan a tomar medidas

Las isapres ya empezaron a tomar acciones a partir del fallo de la Suprema. Banmédica y Vida Tres, de propiedad de Empresas Banmédica, este jueves decidieron suspender la venta de planes de salud luego de que se conociera la nueva y trascendental derrota que sufrieron en la Corte.

Y este viernes otra isapre tomo esa misma decisión. Se trata de Consalud, que ya informó a sus trabajadores que suspenderán la venta de planes de salud hasta el 28 de agosto.

El proceso que ahora se judicializó es por el precio que fijaron las isapres en octubre del año pasado para el trienio 2022-2025. La isapre controlada por Inversiones La Construcción (ILC, de la Cámara Chilena de la Construcción) había subido su precio GES desde las 7,14 UF anuales que tenía en el proceso 2019–2022, a 16,68 UF anuales en octubre del año pasado. Pero ahora tendrá que ajustar esa prima a 7,22 UF anual, lo que significa una baja de 56,7%.

Por eso mismo desde Consalud definieron detener la venta de planes desde este viernes y por dos semanas. En un comunicado que la empresa envió a sus trabajadores, detalla que tras el fallo, “y dado el impacto que lo anterior genera, hemos decidido ajustar nuestra oferta de planes”.

Según fuentes ligadas a la industria, como este fallo dictamina reducir el precio GES, desde ahora las isapres tienen que ajustar a ese precio todos los nuevos contratos de salud que tengan a la venta, de lo contrario estarían incumpliendo el fallo.

Pero para que dichos planes no sean deficitarios para las isapres, lo que las aseguradoras están haciendo ahora es preparar una nueva parrilla de planes, donde se vea reflejada la baja del GES que ordenó el máximo tribunal, pero compensando lo anterior con un incremento del precio base.

En el comunicado que Consalud envió a sus trabajadores también afirma: “Es imperioso que la ley corta que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso se haga cargo de las implicancias de este fallo, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria que, sin duda, impactaría fuertemente el sistema de salud en Chile, sea público o privado”.

En paralelo, Nueva Masvida suspendió la venta de planes hasta el lunes, ya que se encuentran en retarificación. Por su parte, Banmédica y Vida Tres siguen esperando que la Suprema publique sus respectivos fallos para ver el detalle de lo que tendrán que hacer, pero dada la incertidumbre, por ahora sigue en pie la medida que tomaron esta semana de suspender la venta de planes.

Este jueves ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”, según dice el comunicado que enviaron a sus trabajadores.