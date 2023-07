Tras baja en la tasa de interés: presidenta del Banco Central proyecta inflación en torno al 4% a diciembre

Luego de que esta tarde el Banco Central diera a conocer su decisión de recortar en 100 puntos base la tasa de interés a 10,25% -su mayor reducción en 14 años- la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa se refirió a las razones del Consejo para determinar esa cifra, por qué se tomó la decisión en esta reunión y no en la anterior, las proyecciones con respecto a la inflación para el cierre del año, entre otras materias.

En conversación con CNN Chile, al ser consultada sobre por qué este era un buen momento para recortar la tasa, Costa aseguró que desde hace un tiempo en el ente emisor han observado cómo la economía ha ido avanzando en resolver sus desequilibrios.

“Nosotros hemos atravesado por un periodo largo en que el nivel de consumo, el nivel de actividad, están largamente por sobre lo que son las capacidades de la economía. Sabemos que eso genera inflación. Hemos sumado ciertos factores externos, pero eso ha sido un factor muy gravitante. Hemos llegado a tener inflaciones del 14%, que le pegan mucho al ingreso de los hogares”, dijo, y señaló que por ello fue necesaria una reacción importante de política monetaria, que fue llevando la tasa de interés hasta el nivel de 11,25%.

Aseguró que, tras haberse mantenido en ese rango por un tiempo prolongado, se han ido poco a poco empezando a ver los resultados de dicha política monetaria. “La economía ha empezado a resolver los desbalances. Poco a poco las brechas se van cerrando. Y en la medida que seguimos avanzando en el proceso de resolución, empezamos a ver mermas en la tasa de inflación. Empezamos a ver que la trayectoria de la convergencia de la inflación se está dando, conforme a lo esperado y eso nos abre espacio para empezar a reducir la dosis de contracción monetaria que la economía requiere”, sostuvo.

Sobre la inflación, en tanto, Costa aseguró que “está acá y está presente. Pero podemos bajar la dosis que se requiere de contracción monetaria para continuar con esta convergencia, y en eso estamos”.

En ese sentido, sobre la proyección del último Ipom que proyecta que la inflación terminará en diciembre en 4,2%, la presidente el instituto emisor señaló que, si bien la proyección se realizará en septiembre, “yo me atrevería a decir que a diciembre muy probablemente esté algo debajo del 4,2%, en torno al 4%. El último registro nos permite observar que se aceleró ese proceso, se anticipó esa rebaja de la inflación, llegando a diciembre en torno al 4%”. Sin embargo, agregó que “esto no se termina hasta que no lleguemos a la inflación de 3%”.

En relación a por qué se tomó la decisión en esta reunión del Consejo y no en la anterior, Costa explicó que “en la medida que la economía sigue respondiendo, sigue avanzando en la resolución de su desequilibrio, sabemos que estamos avanzando en este proceso de convergencia de la inflación y eso es información adicional que se va calibrando reunión a reunión”.

Sobre la decisión de hacer el recorte en 100 puntos base y no en otra cifra, Rosanna Costa detalló que lo que indicaba la trayectoria del corredor de la TPM estaba alineado entre 75 o 50 puntos, pero que se ha dado una reducción de las expectativas de inflación. “Se está consolidando el efecto de las expectativas, y las condiciones se fueron reestructurando y se fueron dando para que pudiésemos hacer este ajuste de 100 puntos base en esta reunión”.

Ahora, sobre el efecto de la baja de la tasa en el día a día de las personas, la presidenta del ente emisor sostuvo que más que con la rebaja por sí sola, lo que ya están empezando a ver las personas es que, en la medida que la inflación cede, sus ingresos no van a sufrir deterioro porque la inflación hace que con el mismo ingreso puedan comprar menos cosas.

“El segundo efecto es que en la medida que la dosis de política monetaria va disminuyendo y la tasa de interés va a experimentar esta rebaja, esto se va traspasando al resto de las tasas del mercado en forma gradual, particularmente las tasas de más corto plazo. ¿Cómo se transmite esto? El Banco Central opera con los bancos comerciales en las tasas de un día. Por eso que el efecto más directo es en las tasas de más corto plazo”. En ese sentido, en los créditos de consumo dijo que el efecto será gradual.

Con respecto al efecto en las inversiones, la titular del Banco Central sostuvo que lo relevante en ese caso es la trayectoria de tasas. “Toda la trayectoria de tasas es la que le importa al mercado cuando toma sus decisiones. Nuestros informes de políticas monetarias ya venían anunciando que en la medida que avanzábamos en el periodo, en algún momento y en alguna magnitud esto se iba a producir dentro del rango que marca nuestro corredor de tasa. Eso estaba incorporado y este proceso hoy día lo que se marca es la materialización de una rebaja en la tasa”.

En otros temas, al ser consultada por el último resultado de la encuesta Casen, que reveló una caída histórica en los niveles de pobreza en el país, Rosanna Costa lo calificó como una buena noticia. “Yo creo que uno tiene que alegrarse de las buenas noticias. Es bueno tener menos pobreza y hay que persistir en que ello siga haciendo así y que podamos seguir avanzando”. Sobre si ella cree que dicho resultado tuvo que ver con la Pensión Garantizada Universal (PGU), dijo: “Hay que mirar en profundidad la cifra. No es el análisis que nosotros hemos estado haciendo, hay que mirar bien en detalle qué es lo que hay detrás, pero sin duda lo que se ha hecho ha permitido esta buena noticia y hay que seguir trabajando para que sea sostenible y sigamos con esta cifra”.