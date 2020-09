Volkswagen apunta a Tesla con un SUV eléctrico

Volkswagen quitó el miércoles las envolturas de su vehículo utilitario deportivo totalmente eléctrico ID.4 en una apuesta del mayor fabricante de automóviles del mundo para desafiar a Tesla Inc. y reactivar una estrategia de vehículos eléctricos plagada de problemas.

Volkswagen permanece años atrás de su rival estadounidense en el desarrollo y venta de un automóvil eléctrico para el mercado masivo. A pesar de que poco a poco se pone al día, Tesla se ha mantenido un paso por delante, lanzando vehículos de mejor rendimiento e incluso construyendo una nueva fábrica cerca de la capital alemana, en el patio trasero de Volkswagen.

El predecesor del ID.4, el ID.3, ha estado plagado de fallas de software, lo que obligó a Volkswagen a vender decenas de miles de los primeros modelos en una versión simplificada pendiente de una actualización completa del software a finales de este año o principios del próximo.

Los problemas fueron tan alarmantes para los propietarios de la empresa que los directores despojaron al director ejecutivo Herbert Diess de su trabajo como administrador de la marca Volkswagen a principios de este año. Desde entonces, Volkswagen ha experimentado una reestructuración radical de la gestión a cargo del desarrollo de vehículos eléctricos.

Ralf Brandstätter, director general de la marca Volkswagen, dijo la semana pasada que el ID.4 tendría el paquete de software completo cuando esté disponible el próximo año.

Mientras tanto, Tesla ha dejado atrás sus propios problemas de producción. La compañía ha pasado de ser una startup de Silicon Valley a ser un fabricante global con una fábrica en China que ya está operando y su planta europea cerca de Berlín está lista para comenzar la producción el próximo verano.

Alrededor del 80% de los 245.000 vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos el año pasado fueron Teslas. En todo el mundo, la compañía vendió 367.500 automóviles en 2019, un aumento del 50% con respecto al año anterior, lo que le dio al fabricante de Silicon Valley el 17,5% de todas las ventas de automóviles eléctricos el año pasado.

Tecnológicamente, el ID.4 de Volkswagen está lleno de dispositivos electrónicos: asistencia avanzada al conductor, actualizaciones de software inalámbricas, un asistente digital que responde al comando “Hello ID”, pero la batería tiene solo 250 millas de alcance en un solo carga, en comparación con las 316 millas del Model Y de Tesla. Y Tesla ha tenido durante mucho tiempo capacidades de actualización de software remota y características de conducción casi autónoma.

“¿Tenemos el rango exacto de Tesla? No, pero tenemos un precio mejor”, afirmó Scott Keogh, director ejecutivo de Volkswagen Group of America.

A un precio inicial de US$39.995 antes de subsidios y créditos fiscales federales, el ID.4 es casi US$7.000 más barato que el Modelo Y, dijo Keogh. Y se espera que el precio del ID.4 caiga a unos US$35.000 cuando el vehículo se produzca en los EE.UU. después de 2022. Hasta entonces, se importará de Europa.

Volkswagen es bien conocido por los consumidores estadounidenses, pero a pesar de un breve período de éxito popular en las décadas de 1960 y 1970, la compañía se ha quedado atrás de sus rivales asiáticos Toyota Motor Co., Nissan Motor Co. y Hyundai Motor Co. Ltd.

El año pasado, Volkswagen vendió 363.322 vehículos en los EE.UU., una participación de mercado del 2% y una fuerte caída desde la década de 1970, cuando la compañía vendía más de 500.000 autos al año en un mercado más pequeño.

Volkswagen es un actor más dominante fuera de los EE.UU. es el mayor fabricante de automóviles extranjero en China, donde fabrica y vende más de cuatro millones de vehículos al año. En Europa, Volkswagen y su grupo de marcas que incluyen Audi, Porsche, Skoda y Seat tienen una participación de mercado del 26%.

Volkswagen ha hecho varios intentos de reaparición en EE.UU. antes, incluida su desafortunada campaña de “diesel limpio” que la compañía admitió en 2015 que se basó en un software ilegal que permitió que sus autos con motor diésel hicieran trampa en las pruebas de emisiones. La reputación de la empresa se vino abajo cuando surgieron los detalles de dieselgate, como se conoció al escándalo.

Pero en 2016, la compañía lanzó el SUV Atlas de 7 plazas, construido en la planta de Chattanooga, Tennessee, para el mercado estadounidense. Desde entonces, se ha convertido en uno de los SUV de tamaño mediano más populares en los EE.UU. El año pasado, la compañía vendió 81.508 modelos Atlas, casi una cuarta parte de sus ventas generales en EE.UU.

El Atlas fue el resultado de años de prueba y, en su mayoría, errores de Volkswagen al responder a los gustos estadounidenses. También informó la decisión de Volkswagen de convertir su primer vehículo eléctrico construido para Estados Unidos en un SUV.

“La forma en que uno se pone al día en la cultura es que lanza un gran producto y se enciende”, expresó el Sr. Keogh.

Dijo que el “punto óptimo” en el mercado estadounidense son los SUV compactos, que ahora están dominados por marcas convencionales como el RAV4 de Toyota, y es la parte más grande del mercado de automóviles de pasajeros de Estados Unidos.

Lo más cercano que llega Tesla a ese segmento es su Model Y, que salió a la venta este año. Pero el Model Y está construido sobre el mismo marco que el sedán fastback de cuatro puertas Model 3 y es más un crossover entre un sedán y un SUV.

Los analistas de la industria esperan que la proporción de vehículos eléctricos supere a los automóviles tradicionales en los próximos años y represente hasta el 70% del mercado para 2040.

Volkswagen tiene como objetivo ventas anuales de 1,5 millones de vehículos eléctricos al año para 2025, alrededor de un tercio de los cuales dice serán modelos ID.4.