Claudio Castro, único alcalde chileno en la COP26: “No es imposible para los municipios catalogados como pobres generar alianzas medioambientales”

Gracias a relaciones y acuerdos que ha ido estableciendo la comuna de Renca con distintos actores medioambientales y que han permitido que avancen en una serie de proyectos para convertirse en una comuna sustentable desde la perspectiva medioambiental, el alcalde Claudio Castro fue invitado por Gonzalo Muñoz, Champion de la COP (rol que se creó en la COP21 traer a la conversación sobre acción climática lo que ocurre en el sector privado) y la embajada británica, para viajar este viernes a la ciudad de Glasgow para participar y exponer durante la COP26.

Una de sus primeras y más importantes se realizará el lunes 8 de noviembre en el marco del acuerdo internacional Race to Zero (Carrera por cero emisiones de carbono), instancia en las que el alcalde junto a Muñoz y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lanzarán desde la Conferencia el “Acuerdo de las ciudades por la Acción Climática, ACCA” en el que distintos actores se comprometerán a las 0 emisiones.

Asimismo, el alcalde de Renca, que ya había sido parte de la COP25 - que inicialmente se realizaría en Chile en el cerro Renca- será el único chileno parte del panel dirigido por Elizabeth Wathuti (Copresidenta del Consejo Asesor de la Juventud y la Sociedad Civil de la COP 26) para hablar de ciudades por la infancia y el futuro de éstas.

En conversación con Qué Pasa, Castrose refiere a las distintas actividades que tendrá en su visita al Reino Unido, y la relevancia que tiene la participación en la COP26 de un representante de uno de los municipios de la zona poniente de Santiago que recibe la mayor parte de la contaminación de la ciudad. “Algo que me ha pasado de manera super reiterada, tiene que ver con cómo Renca- una comuna que enfrenta muchas desigualdades, al igual que nuestras comunidades y municipalidad- cómo llegamos nosotros a estar metidos en este vínculo internacional que nos han permitido acceder a recursos, a alianzas con grandes instituciones y con otras ciudades del mundo (como con la ciudad de Toyama, Japón, líder medioambiental en su país) y yo diría que esto es una muestra de cómo la fuerza de una comunidad organizada que se toma en serio la sustentabilidad y que utiliza además la municipalidad como un instrumento para poder alcanzar esas metas de sustentabilidad, y eso es algo que debe replicarse, que debe seguir creciendo y que muestra también que no es imposible para los municipios que estamos catalogados como pobres, poder generar este tipo de alianzas que tiene impactos muy positivos para nuestra comunidad” señala.

¿Cuáles son sus planes durante su partición en la COP26?

En particular la invitación que me hacen ahora tiene que ver con ir a participar de la agenda relacionada con los gobiernos subnacionales. En toda la COP la dinámica tiene que ver con los acuerdos que se establecen a nivel de Estado y ahí están las principales reducciones de emisiones, pero la acción local es cada vez más importante, las ciudades en particular son los lugares donde se genera la mayor cantidad de contaminación y poder establecer acciones coordinadas en las ciudades es algo que recae, más que en los Estados a nivel nacional, recae en los gobiernos locales a nivel subnacional, y nosotros vamos a ir el día lunes 8 de noviembre, a lanzar el “Acuerdo de las ciudades por la Acción Climática, ACCA” que es una iniciativa que ha sido impulsada en el marco de esta COP, que lo que ha hecho es invitar a ciudades en el mundo a unirse al Race to Zero, y nosotros fuimos la primera comuna en Chile que se unió antes de la COP. En todo el mundo fueron 1.076 ciudades que se unieron a este acuerdo y lo que vamos a ir a hacer es a firmar este acuerdo de las ciudades por la acción climática.

Además, voy a participar de una serie de otros eventos que tienen que ver con gobiernos locales y acción climática donde vamos a ir a exponer las distintas iniciativas que hemos actualizado nosotros en eficiencia energética, en soluciones basadas en la naturaleza que tiene que ver principalmente con las reforestaciones, en el manejo de nuestros recursos hídricos, en el manejo de residuos y también en calidad del aire, son los ámbitos en los que vamos a ir a exponer, y bueno también a buscar las alianzas que nos permitan seguir avanzando con más fuerza todavía.

¿Cuáles serán sus propuestas en Glasgow?

En particular, esta propuesta del Race to Zero, que tiene que ver con un sistema de reportabilidad que permite que todas las ciudades podamos asumir metas concretas. Ya no es solamente decir: mira estamos haciendo muchas cosas -que más o menos en todas las comunas, en todas las ciudades en el mundo diría que todos los alcaldes hemos empujado agendas que son bien activas en el ámbito de sustentabilidad- pero que no necesariamente están asociadas a resultados. Entonces, la idea de este nuevo pacto que firmamos los gobiernos subnacionales tiene que ver con generar reportabilidad de metas específicas.

En términos geográficos, en el 2030 en los 24km2 que tienen que ver con la comuna de Renca, propondremos cómo se van a generar acciones desde la municipalidad, desde nuestra comunidad y desde las empresas que están en la comuna, para poder cumplir con las metas que estamos proponiendo en la reducción de emisiones.

Alcalde Claudio Castro en la jornada de reforestación que se vivió en los Cerros De Renca en 2018, junto a más de 4.000 personas que participaron en la exitosa iniciativa. (Foto: Mirko Aicon S. /Cedida por Municipalidad de Renca)

¿Cuáles son sus planes a corto plazo en relación a las acciones por el cambio climático?

Muchísimas iniciativas. Yo diría una que es muy importante para toda las municipalidades, tiene que ver con nuestros planos reguladores comunales, cómo se define todo el crecimiento de la ciudad y eso esta relacionado con uno de los principales emisores de contaminación, que tiene que ver con el transporte. Entonces, en la medida que nosotros construimos ciudades que tienen distancias caminables para llegar a los distintos servicios, eso disminuye la cantidad de viajes e inmediatamente eso tiene impacto en la producción de las emisiones de carbono. En nuestro plan regulador comunal estamos definiendo cuatros subcentros en la comuna de renca con la mirada de “las ciudades en 15 minutos”. Nuestra idea es que desde cualquier lugar de Renca en una distancia de 15 minutos podamos acceder a subcentros que son caminables y eso está en todos nuestros instrumentos de planificación.

En electromovilidad, estamos incorporando vehículos eléctricos a las flotas municipales, y también vamos a partir muy pronto con el primer camión eléctrico de recolección de reciclaje que va a ser parte de la flota de la municipalidad, y ya tenemos un bus eléctrico que hace viajes con personas mayores en el turno de la comuna.

También, estamos también trabajando con una estrategia energética local que nos está permitiendo avanzar en varios ámbitos que nos permiten reducir emisiones gracias a la eficiencia energética. Por ejemplo, tenemos ya tres de nuestras escuelas que están absolutamente desconectadas de un sistema eléctrico. O sea, tiene su propia generación de energía con paneles solares y eso nos permite, no solamente hacernos cargo del consumo de esas escuelas, sino que además incorporar energía al sistema.

Asimismo, estamos avanzando de manera muy profunda con nuestra red de reciclaje comunal que ha crecido en más de un 300% en los últimos cuatro años y que el plan es que siga creciendo.

Lo último, tiene que ver con la consolidación del parque Cerros de Renca. Ya hemos plantado 34mil arboles nativos y en los próximos años vamos a completar 40mil nuevos árboles nativos y nuestra apuesta es que el parque cerros de renca sea un pulmón verde de toda la zona poniente de Santiago, que además es la zona que recibe toda la contaminación del resto de la ciudad. En el sector poniente nosotros tenemos una isla de calor, acá hace más frio en invierno y más calor en el verano precisamente porque recibimos toda esta contaminación desde el resto de la ciudad.

¿Qué los motivo como comuna para comenzar a tomar acciones por el Cambio Climático?

En el cambio climático nosotros tenemos dos elementos que hoy día son super importantes y que nos pusieron la urgencia de meternos con más fuerza en esos temas,. Unos es la importancia de reducir las emisiones de carbono y en esos elementos contaminación, calidad del aire, especialmente en esto último hemos iniciado una serie de estudios de calidad del aire que no teníamos antes, y que ha sido a partir de estos vínculos que generamos con las dos COP en las que hemos participado y que nos han permitido ver por ejemplo que, en lo que va de este año, mientras la ciudad de Santiago - con el nivel de estaciones de mediciones de calidad del aire que tiene el gobierno - hubo 15 episodios críticos de la ciudad, en renca tuvimos 23 episodios críticos y eso es gracias que estamos midiendo nosotros con nuestros propios mecanismos la calidad del aire.

Lo segundo tiene que ver con resiliencia, que es algo que también tiene que ver con el impacto del cambio climático y que tiene que ver con los fenómenos climáticos que empiezan a hacerse más extremos lluvia, s incendios, y eso nosotros lo vemos muy latente con los cerros de renca que estamos más expuestos a incendios, tenemos riesgo de deslizamiento después de las lluvias.

Como único represéntate de los alcaldes de Chile en la COP ¿Cuál es su mensaje para los otros gobiernos locales?

El llamado es primero que todo a evidenciar que los gobiernos locales tenemos un rol fundamental por el trabajo que nosotros generamos en los territorios, por el trabajo junto a la comunidad y que precisamente es por eso que se requiere el compromiso, que yo lo he visto en las diferentes redes de alcaldes y alcaldesas con los que participamos acá en Chile. Porque al mismo tiempo con toda esa fuerza que se genera desde los gobierno locales, tenemos que actuar junto a la comunidad en acciones concretas de la mano de políticas públicas que sean eficientes y que estén articulando también a distintos actores, como las empresas que tenemos en la comuna y esto sucede en todo el país, que son las principales responsables de la generación de contaminantes en Renca y en Chile.

Lo segundo es que también asumamos un rol de liderazgo articulando las acciones especialmente vinculados con el mundo privado, pero también exigiéndole al estado en el nivel central políticas públicas que nos ayuden a ser más eficientes con lo que estamos haciendo. Un buen ejemplo de eso tiene que ver con lo que nosotros durante mucho tiempo exigimos que le pusimos la Ley Justicia Ambiental y que tiene que ver por ejemplo, en Renca nosotros creamos la termoeléctrica que a partir desde el último gobierno de la ex presidenta Bachelet, las empresas más grandes o que generaban más contaminantes pagan lo que se llama impuesto verde.

Todo ese impuesto verde que recaudan las empresas, lo recauda directamente el gobierno a nivel central, entonces lo que veníamos exigiendo es que como Justicia Ambiental es que ese impuesto debía utilizarse para financiar proyectos de mitigación ambiental precisamente en los lugares donde se genera esta contaminación, y eso hoy día ya es una ley y estamos preparándonos todos los gobiernos locales, que tenemos empresas que pagan impuesto verde, para que a partir del años 2023 las empresas puedan optar entre pagarle al gobierno o financiar programas que tenemos que diseñar nosotros a nivel local para utilizar esos recursos para proyectos de mitigación ambiental.