SEÑOR DIRECTOR

Hoy es indiscutible la importancia de transitar con la mayor rapidez posible a una sociedad carbono neutral. El último informe del IPCC ha sido claro en indicar la inequívoca responsabilidad de agentes humanos en el incremento de los gases de efecto invernadero, generando un calentamiento promedio de más de un grado de temperatura en el planeta y asimismo enfatiza en la importancia de tomar acción ahora. También reconoce que los efectos del cambio climático llegan a cada rincón del planeta y, lo que es más importante, nos alerta de lo que pueda llegar a acontecer si fallamos en reducir las emisiones. Afortunadamente es posible ver hoy señales claras de compromiso, inversiones, innovaciones y una ciudadanía cada vez más consciente de los cambios que deben asumir y demandar. Pero aún estamos muy atrás respecto a los compromisos del Acuerdo de París, y cada gesto y empuje que demos será importante.

En este contexto las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de empujar con decisión y coherencia la acción climática en su docencia, investigación, cultura y demostrando que pueden lograr la carbono neutralidad.

Los rectores aquí firmantes ya hemos declarado la emergencia climática junto a cerca de 750 instituciones educativas alrededor del mundo, y nos hemos sumado también a Race to Zero, campaña que busca promover compromisos institucionales de carbono neutralidad y el desarrollo de estrategias y acciones concretas para cumplirlo. Pero no basta con las instituciones ya firmantes, las necesitamos a todas. Por esta razón invitamos a todas las autoridades de las instituciones de educación superior en Chile a adherir a Race to Zero antes del inicio de la COP 26, para dar una clara señal nacional e internacional que esperamos permee en nuestra comunidad estudiantil, otras organizaciones y la sociedad.

El tiempo de comprometerse y tomar acción es hoy, sumarse al compromiso de carbono neutralidad significa una conexión con los desafíos globales, y una oportunidad para potenciar procesos internos de colaboración, desarrollo de conocimiento, y una cultura de sustentabilidad.

Paola Cerda, Instituto del Medio Ambiente

Ignacio Sánchez, P. Universidad Católica de Chile

Claudio Elórtegui, P. Universidad Católica de Valparaíso

Hans Richter, Universidad Austral de Chile

Claudio Ruff, Universidad Bernardo O´Higgins

Ennio Vivaldi, Universidad de Chile

Eduardo Hebel, Universidad de la Frontera

Juan Oyarzo Pérez, Universidad de Magallanes

Elisa Araya, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Marisol Durán, Universidad Tecnológica Metropolitana