“La policía de Monsalve”: todas las gestiones que hizo el exsubsecretario con la PDI previo a la denuncia por violación

Si hasta antes de este miércoles el escenario judicial que enfrentaba el exsubsecretario Manuel Monsalve -denunciado por violación- era complejo, tras la realización de la audiencia de cautela de garantías solicitada por sus abogados podría ser considerado aun peor.

Y es que en medio de la mencionada instancia, que se ha extendido por más de cuatro horas en dependencias del Séptimo Juzgado de Garantía, el Ministerio Público no solo le comunicó formalmente a su defensa los hechos por los cuales se le indaga, sino que también entregó una serie de detalles referentes a cómo el suspendido militante socialista habría ordenado gestiones presuntamente irregulares a efectivos de la Policía de Investigaciones.

La Tercera informó que el otrora subsecretario había solicitado a personal de Inteligencia de la policía de civil que revisara las cámaras de lugares donde estuvo con la denunciante -una funcionaria de la Subsecretaría del Interior- los días en que se habrían producido los ilícitos, en el restaurante Ají Seco Místico y en el Hotel Panamericano. Sin embargo, durante esta jornada el fiscal regional Xavier Armendáriz y el persecutor Francisco Jacir explicaron que existieron otras situaciones, a lo menos, anómalas y que sustentarían, por lo demás, mantener la causa parcialmente bajo reserva.

¿Enmascaramiento de la prueba?

En primer punto, se indicó que inicialmente Monsalve hizo entrega de un teléfono celular que no era el que habitualmente utilizaba, pues ese, por decisión propia, se lo había entregado a efectivos de la PDI a efectos de que lo “revisaran”. ¿El problema? Que lo entregó cuando aún no había denuncia y cuando todavía no había orden del Ministerio Público a esos efectivos policiales.

¿Borraron datos? Es parte de lo que se busca despejar y, por lo mismo, los persecutores señalaron que ese dispositivo también se incautó junto con un tercero, el que de acuerdo con lo expuesto por la defensa, el doctor de profesión adquirió con posterioridad a los hechos denunciados.

Pero eso no es todo. Durante la audiencia la Fiscalía detalló que las gestiones de Monsalve también incluyeron una petición para que la PDI, antes de que se estampara la denuncia, concurriera hasta el domicilio de la víctima y se acercara a ella y a su entorno.

Manuel Monsalve entregó una primera versión a la Fiscalía. También entregó su celular y una muestra genética.

“Nosotros sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, detallaron los persecutores.

Explicaron, acto seguido, que “el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas. Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima”.

Considerando aquello, Armendáriz puso énfasis en que acá no se está ante una denuncia estampada contra cualquier persona, sino que es en contra de una exautoridad y personaje público que tenía “poder, influencia y que no era cualquier jefe”.

Asimismo, recalcó que hay serios indicios de que la investigación pudo haber sido alterada y que pudo existir “enmascaramiento de medios de prueba”, porque dictó órdenes a los detectives aun cuando la potestad para dictar diligencias la tiene el Ministerio Público.

En la misma línea, la abogada que representa a la víctima, María Elena Santibáñez, deslizó que el éxito de la investigación podría estar en riesgo. Recalcó, igualmente, que se estaba ante un delito de violación y que la víctima debía ser resguardada como corresponde.

La abogada querellante María Elena Santibáñez ante audiencia de cautela de garantía en caso de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

“No me acuerdo de nada”

Parte relevante de la audiencia también se centró en si Manuel Monsalve formalizó o no una primera declaración ante los investigadores. Esto porque, como confirmó el abogado Cristián Arias, la defensa entiende que sí lo hizo, la noche del martes 15 de octubre, en dependencias del Hotel Panamericano.

“Él (el exsubsecretario) prestó declaración. Advierto que hay discusión, aparentemente, porque el Ministerio Público entiende que no fue una declaración, pero nosotros entendemos que sí lo fue”, manifestó el penalista.

Al respecto, Armendáriz efectivamente hizo presente que el exdiputado había entregado una especie de versión, donde reconoció los encuentros con la víctima y descartando recordar lo sucedido. Eso sí, tal como había adelantado la defensa, el persecutor señaló que eso no constituía en la práctica una declaración.

“El señor Monsalve dijo, me gustaría decir, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado, palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, un minuto (...) No hay declaración alguna. En ningún momento a la persona se le detalló de qué se trataba, se sentó, pensó, conversó y empezó a relatar un hecho. Lo que hay es una persona que espontáneamente, al intimar de una orden y explicarle de qué se trata, señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice, lo demás me lo reservo con mi abogado”, sostuvo.

Los abogados Cristián Arias y Lino Disi llegan al Centro de Justicia para audiencia de cautela de garantía en el caso de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

El celular de la discordia

Otra parte del debate que se dio en medio de la cita giró en torno a la validez que tendría la incautación realizada por parte de la PDI respecto del tercer celular que estaba en manos del otrora subsecretario.

Ese dispositivo le fue incautado tras una orden emanada por el Séptimo Juzgado el viernes 18 de octubre, mientras se encontraba junto a sus abogados en el domicilio del penalista Cristián Arias preparando su defensa.

Según la defensa, ese aparato no mantendría información relacionada con los delitos indagados, dado que Monsalve lo habría adquirido recién durante la semana pasada. Contendría antecedentes relacionados con la fórmula que seguirá para defenderse y conversaciones de carácter personal, como plantearon sus representantes.

De hecho, Lino Disi, integrante del equipo del exparlamentario, manifestó que la revisión de este podría implicar una vulneración a la vida privada tanto del imputado como de los abogados.

Por lo mismo, y dado que esos reproches se formalizaron ante el tribunal, la Fiscalía aún no ha ordenado que lo pericien y se mantiene bajo custodia en una caja fuerte al interior del juzgado.

Pese a ello, los persecutores expusieron latamente respecto de la importancia que tendría analizarlo, dado que igualmente podría mantener información valiosa para la causa, postura a la que adhirió la abogada querellante.

Tras el debate, el magistrado Ponciano Salles acogió solicitudes de ambas partes y ordenó que el celular se entregara al Ministerio Público, previo borrado de los whatsapps del imputado con sus abogados, con su cónyuge y sus hijas, a fin de evitar que se ventilen conversaciones de índole privada.