Abogada de denunciante reitera que uso del celular de Monsalve demuestra que “habría tenido conciencia” durante el presunto delito

A un día de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidiera mantener en prisión preventiva a Manuel Monsalve, imputado por el delito de violación contra una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, recalcó la tesis de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que apunta a que las cien interacciones que realizó la exautoridad en su celular durante las horas en que habría ocurrido el ataque sexual demuestran que era consciente de lo que estaba ocurriendo, pese a que la defensa de Monsalve defiende que nunca han sostenido que se encontraba inconsciente, de todas formas defienden que no recuerda lo que sucedió.

En conversación con Radio ADN, la profesional destacó el informe de la parte persecutora que evidencia el uso de celular por parte de Monsalve y adelantó que solicitarán pericias para determinar si es posible rastrear lo que realizó, en esas indagatorias buscan determinar si existen fotografías que hayan sido capturadas por el exsubsecretario, ya que lo que detectó la PDI es que ingresó a la cámara del móvil.

“Es indicativo de que el imputado habría tenido conciencia durante esas horas, que son cerca de tres horas, el señaló que esto se sitúa desde las once y media, o sea, cuando ya estarían en el taxi, hasta las doce y media de la mañana, y respecto al uso de la cámara, no sabemos para qué fue utilizado, si la habrá utilizado para sacarse una fotografía él, ella, o hacer un vídeo, no hay evidencia sobre lo que se hizo con esa cámara, sólo que se utilizó, entonces claramente que vamos a solicitar que puedan hacerse pedicias a ver si se puede recuperar algo en relación con eso”, precisó.

Respecto a los argumentos de la defensa de Monsalve, que sostiene que el exsubseretario no recuerda lo que ocurrió, señaló: “Choca contra el sentido común una aseveración de ese tipo, sobre todo si vemos todas las acciones que él realiza durante esa noche”.

“La defensa habló en la audiencia de que corresponderían estas acciones (uso del celular) a actos de supervivencia, yo la verdad creo que no son actos de supervivencia, el correr a la habitación, me parece que no corresponden a actos de supervivencia. El estar poniendo Spotify, etcétera, no es bastante más que eso. Creo que ya no se sostiene esa tesis respecto a la falta de recuerdos y conciencia en relación con el sujeto”, añadió.