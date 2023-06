Julio Alberto Moreno, el exjugador del Barça que jugó con Maradona y la selección española que terminó en la calle

Julio Alberto Moreno Casas fue un destacado futbolista español. Jugó como centrocampista y delantero durante su carrera profesional, y es especialmente conocido por su paso por el FC Barcelona.

Con 18 años comenzó a jugar en el Atlético de Madrid (1977-1982) y brilló como lateral izquierdo. Después fichó por el Barça (1982-1991) al mismo tiempo que Maradona. Sin embargo, no siempre la tuvo fácil. Pasó una infancia dura: estuvo en un orfanato, pasó hambre, sufrió abusos y tuvo que buscar desesperadamente a su madre hasta encontrarla. Una vez reunidos y sin un peso, ella lo apoyó para que fuera futbolista.

Saboréo el éxito tras ganar dos Ligas, tres Copas del Rey, una Recopa de Europa y como internacional de la selección española participó en la Eurocopa de Francia (1984) y el Mundial de México (1986). Durante su carrera deportiva tuvo todo lo que se puede pedir: fama, éxito, dinero. Pero la buena vida no dura para siempre.

Así Julio Alberto Moreno, el exjugador del Barça terminó en la calle

Luego de terminar su carrera como deportista profesional en 1991 su vida cambió drásticamente. Se vio superado por la depresión y comenzó a ingerir drogas. Sufrió varias sobredosis, se divorció, lo perdió todo: quedó sin amigos, sin familia y vivió en la calle.

Pero todo aquello es agua bajo el puente. Hace más de 20 años que tocó fondo y decidió pedir ayuda. Hoy en día su historia es de superación. Logró rehabilitarse y regresó al fútbol como entrenador. Pero más allá de eso, utiliza su historia como fuente inspiración para aquellos que luchan contra las adicciones.

Julio Alberto Moreno.

Está tan comprometido con la causa que este año lanzó la Fundación Relife, en la que es presidente, con la intención de ayudar y prevenir contra las adicciones. Una fundación que cuenta con un equipo multidisciplinario para llegar a los más jóvenes a través de conferencias, talleres y jornadas de formación.

Este martes 13 de junio se presentará en Chile para dar una charla en un evento realizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa. La instancia se genera como una necesidad de convocar e invitar a jóvenes a construir un futuro mejor.

El Primer Congreso Para Jóvenes Lo Que De Verdad Importa en Santiago se realizará este martes 13 de junio en Espacio Riesco. Ya hay cerca de dos mil jóvenes confirmados para escuchar charlas motivacionales sobre la paz, solidaridad, los derechos humanos, igualdad, superación, tolerancia, educación y libertad.

Julio Alberto Moreno en entrevista con Qué Pasa habló sobre su historia y su objetivo de vida en ayudar a las personas.

- Sobre su pasado, ¿Cómo fue su infancia y adolescencia?

La verdad es que tuve una infancia complicada. Todo aquello está superado, pero me influye en mantener mi preocupación por los más jóvenes, por conseguir que tengan una infancia y una juventud sana. Por ello estoy muy enfocado en aportarles información y consejos para mantener hábitos saludables y desarrollar sus habilidades sociales.

- ¿En qué punto de su vida tocó fondo y cómo se dio cuenta que debía salir de eso?

Todos podemos cometer errores a lo largo de nuestra vida, a mí me ocurrió después de acabar mi carrera como deportista profesional. Lo importante es saber que todos disponemos de una segunda oportunidad y que para poder aprovecharla debemos aprender a pedir ayuda. Yo lo hice hace más de 20 años y es lo que queremos hacer desde la Fundación Relife, apoyar a la persona que sufre una adicción de cualquier tipo a alcanzar una vida plena, a aprovechar esa segunda oportunidad.

- ¿Pensó en algún momento que ayudaría a otros a combatir sus adicciones?

Es un objetivo que he perseguido desde mi recuperación. He estudiado y me he formado a lo largo de estos años para encontrar la mejor forma en la que poder ayudar a los jóvenes. Estoy plenamente convencido de que la labor más importante es la educación, la formación y la prevención. Debemos dar a los jóvenes herramientas para evitar caer en cualquier adicción y si, aún así cae, poder ayudarles a reconocerlo y salir de ella.

- ¿Tienen algo en común las personas con adicciones?

En la actualidad hablamos de diferentes tipos de adicciones, a mí me gusta hablar de adicciones con sustancia y sin sustancia (pantallas, redes sociales, apuestas,…). El abanico ahora es muy amplio pero se puede decir que el rasgo común que tienen las personas que sufren cualquiera de ellas es la dificultad a enfrentarse a su propia realidad. Crean un muro que creen que les protege, cuando en realidad les destruye.

- A propósito del reciente suicidio del trapero Galee Galee en Chile, ¿Cómo ve a las actuales generaciones de adolescentes en cuanto a salud mental?

Es un caso que no conozco y prefiero no comentarlo. Sobre la salud mental en los jóvenes, sí me gustaría comentar que su entorno social ahora es más complejo y eso les hace más vulnerables. Hasta hace unos años, podías buscar el reconocimiento social en tu entorno, tus amigos, tu familia…, ahora con las redes sociales buscan reconocimiento un multitudinario, que es muy difícil de alcanzar y que se puede volver en tu contra.

- ¿Qué le diría a los jóvenes del futuro?

¡Qué se enamoren de la vida! Tienen por delante una aventura maravillosa que es vivir. Sufrirán obstáculos, habrá pérdidas, se sentirán tristes…, pero todo eso se supera y si la necesitan, tendrán una segunda oportunidad.