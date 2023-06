¿Fue un asunto de dinero? Lionel Messi explica los motivos que lo llevaron a no regresar a Barcelona y emigrar a la MLS

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami deja un vacío en Barcelona. El equipo y la ciudad donde pasó los mejores momentos de su carrera, se habían ilusionado con un posible retorno del argentino, pero esta jornada todo se derrumbó. El campeón del mundo eligió Estados Unidos, una decisión que justificó en una entrevista con dos medios españoles.

Allí, el ahora ex PSG, confesó que tuvo reuniones con la gente del club catalán, pero que hubo situaciones que lo hicieron cerrar esa puerta y jugársela por una vida en Florida. La mayoría de ellos, tenían que ver con la compleja situación económica que atraviesa el equipo culé.

“Tenía mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, comenzó explicando Messi en la entrevista conjunta que le realizaron los medios Sport y Mundo Deportivo.

Tener la seguridad de poder ficharlo fue clave para que eligiera Miami por sobre Barcelona, ya que Leo fue enfático en aclarar que su ex equipo nunca pudo ofrecerle algo concreto, porque la viabilidad económica del contrato dependía de muchos factores. “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, agregó.

Ahí es donde los recuerdos de su traumática salida hace dos años volvieron a aparecer para inclinar la balanza a favor de la MLS. “La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo”, confesó.

Otro de los motivos que explicó Messi fue el estar viviendo un momento en donde quiere salir de la presión de jugar en Europa por un tiempo. Tras su consagración en Qatar, el nacido en Rosario siente que es momento de aflojar un poco el acelerador tras estar casi 20 años al máximo nivel. “Quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día”, entregó en una explicación que también da a entender por qué eligió Estados Unidos por sobre Arabia Saudita.

Inclusive, aquello fue uno de los últimos temas que explicó en la conversación. ¿Qué tan importante fue el dinero en la decisión de llegar al Inter de Miami? “Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”, sostuvo el nuevo jugador del equipo de Beckham.