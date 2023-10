Amor no correspondido y apoyo en la lucha contra las adicciones: la íntima relación entre Matthew Perry y Jennifer Aniston.

El mundo del espectáculo está de luto luego de que trascendiera que el actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en el legendario programa Friends, había fallecido a sus 54 años.

Si bien las circunstancias de su muerte continúan siendo investigadas, la policía reportó que el intérprete fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia de Los Ángeles. Habría fallecido en un accidente por ahogamiento, según los primeros indicios.

La dolorosa partida del actor estadounidense-canadiense provocó que reflotara el nombre una de las figuras más importantes que él tuvo a lo largo de su vida: Jennifer Aniston.

Si bien Perry y Aniston fueron compañeros de reparto por más de una década, su relación fue mucho más que algo laboral, pues llegaron a formar una profunda amistad. Durante años, la actriz cumplió un papel fundamental en la batalla contra las adicciones que tuvo Perry desde que saltó al estrellato mundial con Chandler.

Cómo fue la relación entre Matthew Perry y Jennifer Aniston

En Friends, Lovers and the Big Terrible, sus memorias publicadas en 2022, Perry relató que se enamoró de Aniston apenas partió el programa. Aunque intentó conquistarla y la invitó a salir, era un amor no correspondido: la actriz le dijo amablemente que prefería que solo fueran amigos.

“Mirando hacia atrás, estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado o de la manera equivocada… y solo agravé el error al invitarla a salir”, contaba la estrella en su libro.

Luego del rechazo cordial de Aniston y su solicitud de solo ser amigos, Perry le dijo que no podía. Y aunque después realmente lograron formar una buena amistad, en el fondo el actor continuaba con sus sentimientos hacia la actriz.

Aniston y Perry fueron compañeros de reparto en Friends.

“Bastante temprano en la realización de Friends me di cuenta de que todavía estaba enamorado de Jennifer Aniston”, indicaba en sus memorias. “Nuestros saludos y despedidas se volvieron incómodos. Y luego me preguntaba: ‘¿Cuánto tiempo puedo mirarla? ¿Tres segundos son demasiado?’”

Perry logró salir de ese estado de enamoramiento a medida que la fama del elenco de Friends explotó en todo el mundo. Simultáneamente, ocurrió cuando Aniston inició su relación amorosa con Brad Pitt.

El actor también ha relatado en varias oportunidades que la intérprete de Rachel Greene estuvo apoyándolo incondicionalmente en sus episodios más complejos por el consumo de alcohol y sustancias. Esto, desde que ambos estaban grabando la serie creada por Marta Kauffman y David Crane.

A inicios de los 2000 Perry veía cómo los primeros signos de las adicciones estaban en su vida, pero como no estas afectaban su desempeño laboral, creía que pasaba desapercibido en el set. Un día, Aniston le hizo saber de buena forma que sabía que estaba bebiendo.

“Hacía mucho que la había superado (desde que empezó a salir con Brad Pitt) y había calculado exactamente cuánto tiempo debía mirarla sin que fuera incómodo, pero aun así, ser confrontado por Jennifer Aniston fue devastador”, expresó el actor.

Perry le contó que estaba intentando esconder esas adicciones, ante lo cual la actriz le dijo que no estaba funcionando su táctica. “Podemos olerlo”, comentó Aniston. Oír eso, en palabras de Perry, se sintió como si hubiera recibido un gran golpe.

Matthew Perry ha contado que Jennifer Aniston fue una presencia fundamental en su vida, especialmente por la lucha contra el alcohol y las sustancias.

Lejos de decidir alejarse o estigmatizarlo por su problema, Aniston estaba completamente dispuesta a continuar a su lado en los momentos más duros, y más tarde, en la rehabilitación.

Durante una entrevista concedida a Diane Sawyer en noviembre de 2022, Perry volvió a hablar de la importancia que tuvo su co-protagonista. En ese entonces profundizó que pese a que estaba en la cúspide de su trayectoria profesional, debido al éxito que estaba teniendo Friends, sentía mucha soledad.

“Debería haber sido el centro de atención de la ciudad, pero estaba en una reunión en un cuarto oscuro con nada más que traficantes de drogas y completamente solo”, aseguró.

Ahí fue cuando entró en escena Aniston, la primera que se dio cuenta de la gravedad de su problema. “Ella fue la que más se acercó. Sabes, estoy muy agradecido por eso”, contaba Perry en el diálogo con Sawyer. Aquel sería su último agradecimiento público a su amiga y compañera.

Hasta ahora ni Aniston ni los principales actores de la serie (Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc) se han referido a la repentina partida de Perry. Según informó una fuente cercana al portal Page Six, el silencio de los intérpretes se debe a que están preparando un comunicado para homenajear a quien consideraban su “hermano”.