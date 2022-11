Conoce 3 tipos de intereses que pueden cobrar los bancos en tus tarjetas de crédito

Según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la tasa de interés es un componente del cálculo de las compras con créditos de largo plazo, es decir, es un porcentaje que debe ser pagado en retribución por el préstamo de dinero recibido.

Se refiere al resultado de una operación matemática, que normalmente corresponde a un porcentaje del crédito que se paga de manera adicional a la cantidad de dinero (o capital) que se está pidiendo mediante una operación.

En la ley chilena se ha estipulado una tasa de interés máxima convencional, que es el nivel superior que puede alcanzar esta cifra. Un porcentaje que es fijado mensualmente por la Comisión para el Mercado Financiero y la trasgresión a este límite está sancionada.

¿Qué tipos de intereses se pueden cobrar en las tarjetas de crédito?

Si se trata de un crédito de consumo, la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese monto.

Un interés es la utilidad o compensación que se genera a causa de usar cierta cantidad de dinero (prestado) a lo largo de determinado tiempo. Y pueden tener los siguientes métodos de interés.

Interés por cuotas o normal

Se trata de aquel que se aplica a las cuotas de una compra.

Ejemplo: si compras un producto de $10.000 en 10 cuotas, cada una sin interés, te debería salir $1.000. Pero con un interés del 1%, la cuota te saldrá $1.100 al mes.

Existen comercios asociados a las tarjetas de crédito que dan la opción de comprar en cuotas sin interés. Sin embargo, aunque compres en 10 cuotas sin interés, tampoco devolverás solo los $10.000 que pediste.

Esto se debe a que en todas las tarjetas de crédito existen los denominados “Cobros extra”, que dependerán del banco del que seas usuario.

Según Romina Capetillo, creadora de contenidos financieros, en sus redes sociales recomienda que “si compras con tu tarjeta, idealmente es que lo hagas con la cantidad de cuotas sin interés para sacarle más provecho”.

Tarjeta de crédito.

Interés Rotativo

Según la información de Neat Journal, el interés rotativo, más conocido por mora o atraso, se cobra en caso que no pagues el monto total del saldo facturado establecido de tu tarjeta de crédito.

Surge cuando pagas solo un porcentaje del total de la deuda. Por eso, es recomendable abonar la suma total de un estado de cuenta para no deber este interés.

Así mismo, va incrementando a medida que pasan los días, pues se calcula diariamente sobre el saldo por costear. Para evitar pagarlo, una buena alternativa es no hacer pagos mínimos con tu tarjeta de crédito. Siempre prefiere liquidar el saldo total que corresponde.

El interés por mora no solo abarca el interés rotativo, sino que también refiere a cuando el deudor no cumple con el pago de su deuda. En consecuencia de este incumplimiento, al deudor se le establece este nuevo interés. Así, la entidad proveedora obtiene una indemnización por el daño producido por la persona morosa.

Romina Capetillo explica que se cobra sobre el monto facturado que no se pagó. Esto quiere decir que si me facturan $100.000 y yo solo pague $20.000, entonces por los $80.000 que no abone me van a cobrar el interés rotativo en la facturación siguiente y se cobra diario.

Tarjeta de crédito.

Interés por Avance

Según Silvana Spadafore, UX contact del Banco BICE, se refiere en un artículo, que este tipo de interés suele ser el más caro y se cobra cada vez que giras dinero en efectivo de un cajero con tu tarjeta de crédito. Por este motivo, aconseja evitarlo en lo posible, salvo para casos de extrema urgencia.

Estos intereses aparecen en tu Estado de Cuenta. No todas las entidades cobran lo mismo. Es decir, hay tarjetas de crédito más baratas que otras.

Además, se cobra cada vez que solicitas un avance en cuotas, sea para pagar el monto facturado o bien para uso de libre disposición.

Cabe mencionar que en todos los casos, los intereses y sus montos dependerán del banco en particular en que se realicen los movimientos.