Avicii trabajaba en nueva música antes de morir

El día sábado la iglesia Utrecht en Países Bajos conmemoró a Tim Bergling -más conocido como Avicii- tocando tres canciones con sus campanas: "Wake Me Up," "Without You" y "Hey Brother".

El artista de 28 años también fue recordado durante la última jornada del festival musical Coachella, donde en unas grandes pantallas se proyectó su imagen mientras sonaba "Without you" en el show de Kygo.

En entrevista con Variety, Neil Johnson de Geffen Records, quien trabajó con Avicii, reveló que el DJ y productor estaba trabajando en música nueva antes de morir.

"Estábamos trabajando en ello y era su mujer música en años, honestamente. Y lo sé porque grabamos y editamos todos sus álbumes. Él estaba tan inspirado. Estaba muy emocionado".

"Hizo sesiones de grabación por meses. De hecho teníamos que frenarlo a veces porque llegaba a trabajar 16 horas seguidas. Tenía que darle un límite. Es una tragedia. Teníamos está increíble música mágica".

Respecto al futuro de estas grabaciones, Johnson asegura que no tiene claro qué ocurrirá ya que es primera vez que le ocurre algo así: "Me reuniré a hablar con la familia una vez que todos hayan tenido un respiro (...) Intentaré pedir consejo a sus familiares para que entre todos intentemos pensar qué hubiese querido Tim".

El domingo, la policía de Omán confirmó que no existen sospechas criminales en torno a la muerte de Avicii. Sin embargo, las causas de su deceso aún son inciertas.