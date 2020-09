Álbum filarmónico reinventa clásicos de Johnny Cash

Columbia / Legacy Recordings -división de Sony Music- lanzará un nuevo álbum que rescata el legado musical del padre del country: Johnny Cash y The Royal Philharmonic Orchestra.

Los productores Reedman y Patrick consultaron con John Carter Cash -hijo de Johnny Cash y June Carter-, quien se desempeña como productor ejecutivo, para hacer la selección de 12 grabaciones para el álbum.

“Mi padre, Johnny Cash, era en cierto modo una orquesta en sí mismo. Su timbre profundo y rico se prestaba a la rica resonancia de los cuernos franceses y el violonchelo. Su profundidad de tono y tono perfecto inspiraban tan profundamente como una sinfonía magistralmente dirigida”, escribió John Carter Cash en sus notas para el álbum.

“Pero si estuviera aquí hoy y eligiera buscar una orquesta que lo apoyara como telón de fondo del lienzo, la Royal Philharmonic Orchestra sería su elección ... Recuerdo cuando mi padre me presentó a la RPO. Yo tenía unos diez años. años y él y yo fuimos a ver tres películas de la saga de James Bond en un festival en Nueva York. Cuando comenzó el tema de ‘Goldfinger’, se inclinó hacia mí. ‘Esa es la mejor orquesta del mundo, hijo’, dijo el también compositor y cantante country. “Esa es la Royal Philharmonic”, concluyó.

Las actuaciones van desde clásicos como “Man In Black” y “Ring Of Fire”, hasta colaboraciones esenciales como “Girl From The North Country” (Bob Dylan con Johnny Cash), “The Loving Gift” (con June Carter Cash) y “Highwayman” (con Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson y Johnny Cash).

Las grabaciones de “I Walk The Line” y “Flesh and Blood” que se utilizaron para hacer Johnny Cash y The Royal Philharmonic Orchestra son tomas alternativas inéditas de las sesiones de la banda sonora de Johnny Cash para I Walk The Line, una película de 1970 protagonizada por Gregory Peck. y Tuesday Weld.

“Creo que hemos capturado la emoción, la sensibilidad y la honestidad genuina de Johnny Cash a través de su narración de historias y sus interpretaciones vocales conmovedoras y cautivadoras”, dice Don Reedman en sus notas para Johnny Cash y The Royal Philharmonic Orchestra, a través de un comunicado.

“Hacer este álbum con mi coproductor Nick Patrick ha sido un verdadero trabajo de amor, y creo que hemos capturado el espíritu completo y el mensaje musical que hace de Johnny Cash un artista tan conmovedor y querido, a quien nos sentimos muy honrados de servir… Johnny Cash era un hombre de muchas emociones y la profundidad de las canciones que cantaba y el mensaje de esas canciones toca la fibra sensible de todos nuestros corazones”, agregó Reedman.

Nick Patrick añadió: “Cash fue un artista que dijo la verdad, sin importar las consecuencias. Un artista que habló por el hombre de la calle, que habló por aquellos sin voz. Un artista cuya fe habló a través de su música. Tener la oportunidad de trabajar en este álbum, en algunas de las grabaciones más icónicas realizadas, ha sido más que increíble. Agradecemos desde el fondo de nuestro corazón a la Familia Cash por confiarnos esto”.

Programado para ser publicado el 13 de noviembre de 2020, ya tiene disponible su pre-venta y publicó un video promocional que puedes ver a continuación:

Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra cuenta con un total de 12 canciones que repasan los éxitos de “El hombre de negro”.