José Feliciano, de su visita a Chile al éxito de Bad Bunny: “El ‘Conejo’ es muy bueno en lo que hace”

El Festival de Viña del Mar es uno de los primeros recuerdos de José Feliciano cuando le preguntan por Chile. El cantante, oriundo de Puerto Rico y afincado en Estados Unidos hace décadas, responde al llamado de Culto para hablar sobre su carrera y su cita en territorio nacional el próximo 23 y 24 de mayo.

“Estoy súper contento de poder ir a un país que yo quiero mucho”, dice el intérprete de éxitos como Ay, cariño y Para decir adiós. Fue en 2019 que el puertorriqueño se presentó por última vez en el país, en el Festival del Huaso de Olmué.

Asimismo, en dos ocasiones ha pisado la Quinta Vergara: la primera en 1985 y la segunda en 2006, donde incluso cantó con Myriam Hernández. “La antorcha no se la dan a nadie. Me siento muy premiado entre los artistas”, comenta. Sin dudar, afirma que le gustaría volver al certamen viñamarino.

Con nueve Premios Grammys, un premio Billboard a la Leyenda Musical del Planeta y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, José Feliciano se posiciona como una figura histórica en la música latina. Así lo reconoció su connacional Benito Martínez, más conocido por el mundo como Bad Bunny, quien lo invitó a interpretar La canción en su show en Coachella el año pasado. “Me pregunto, tú que tienes más experiencia que yo, ¿algún consejo para olvidar un amor?”, le preguntó el reguetonero sobre el escenario. “Búscate otra, porque si no te quiere, qué vas a hacer”, fue la respuesta de José Feliciano que se viralizó en redes sociales.

FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

“El ‘conejo malo’ – responde el músico con una risa, al mencionarle esta icónica colaboración – me siento muy contento de haberme presentado con él, lo respeto mucho. Le doy gracias a él por respetarme y tener confianza en mí”.

El vínculo no es casual: hacia fines de los 60, Feliciano fue uno de los primeros artistas latinos en conquistar éxito en Estados Unidos, mucho antes que Ricky Martin, Shakira o el propio Bad Bunny.

Por otro lado, el puertorriqueño no teme incursionar en otros estilos. En 2019, con su guitarra en mano, fue parte de Su hija me gusta, canción de su compatriota Farruko; y en 2021 formó parte del álbum El Madrileño, de los españoles C. Tangana y Niño Elche, con el tema Un veneno.

A pesar de que José Feliciano plasma su estilo en cada canción en la que participa, tiene claro que la música evoluciona. “Todo tiene que cambiar y los tiempos cambian, y la música también cambia. Por ejemplo, yo creo que el ‘conejo’ es muy bueno en lo que hace”, reflexiona el reconocido por la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.

Chile y Dios

El autor de La copa rota presentará dos shows íntimos en Chile: el 23 de mayo en la Universidad Técnica Federico Santa María (Viña del Mar) y el 24 de mayo en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo (Santiago). Sobre sus conciertos, es reservado. “Van a tener que esperar hasta que nos toque. Con la música nada se planea, tú tocas lo que es y ya”, expresa.

Además del Festival de Viña del Mar, el músico recuerda a algunos cantantes chilenos con admiración, pero no reconoce nombres nuevos en la escena nacional. “No tengo tiempo casi para escuchar toda la música que hay en un país”, se excusa Feliciano. Antonio Prieto y el rey del bolero Luis ‘Lucho’ Gatica son aquellos que permanecen en su memoria.

Cuando llega diciembre, su nombre reaparece en las listas de éxitos. Feliz Navidad es considerada por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) como una de las 25 mejores canciones de Navidad más interpretadas y registradas en todo el mundo. El tema, ahora parte del renombrado álbum homónimo, se acompaña de otras catorce canciones festivas y sigue la línea de su cercanía con la religión católica.

“Me siento contento de eso, muchos religiosos han perdido la identidad y yo no. Cuando uno a Dios por delante, nada se pierde”, asegura José Feliciano.

Las entradas para el concierto de Santiago están disponibles en Passline y van desde los $40.000 a los $70.000.