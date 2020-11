Tanya Wexler, directora de la nueva cinta de TNT Originals: “Se burla de lo absurdo de la humanidad”

Buffalo, la segunda ciudad más importante del estado de Nueva York después de Albany, se caracteriza por el fanatismo de su gente por el equipo de fútbol americano Buffalo Bills, el amor a las alitas de pollo y una fuerte depresión económica.

Peg Dahl, una joven que ha pasado toda su vida en Buffalo, detesta estar allí y sueña con ganar suficiente dinero para ir a otra ciudad. Tiene el don de saber detectar buenos negocios y la determinación para lograr lo que sea que se proponga. Sin embargo, no duda en incursionar en lo ílicito si ve una buena fuente de dinero.

Luego de pasar un tiempo tras las rejas, inmediatamente decide volver al mundo laboral, pero sus ansias por ganar dinero rápidamente la tientan a meterse de lleno en el mundo de la cobranza de deudas. La personalidad encantadora de Peg la convierte en una de las mejores cobradoras, por lo que da el salto para abrir su propio negocio. Es cuestión de tiempo para que sus “colegas” se conviertan en rivales, quienes no solo amenazan el negocio de Peg, también a su familia.

Bajo el título Buffaloed, TNT Originals trae a Latinoamérica una producción de Magnolia Pictures con el guión de Brian Sacca y la dirección de Tanya Wexler.

Una comedia de humor negro protagonizada por Zoey Deutch (The Politician), que plantea un dilema ético en torno a la búsqueda de mejores oportunidades con la premisa de “el sueño americano”, en contraposición con el oscuro mundo de las empresas de cobranza.

“Creo que lo que amo de Peg es que ella se sabe imperfecta. Es esta antiheroína que amas y odias”, dice Tanya Wexler, la directora de Buffaloed, en conversación con Culto.

Un debut que llega a Chile a través de TNT el lunes 30 de noviembre a las 22 horas.

-Peg la protagonista de esta historia, comete muchos -muchos- errores, pero también vemos cómo esas imperfecciones la van perfilando y muestran a un personaje diferente. ¿Cómo ves este cambio en el tratamiento que se le da como protagonista femenina?

-Creo que Peg es una antiheroína, y creo que ya era momento de presentar a alguien así. Hemos visto algunas por aquí y por allá, pero lo cierto es que hay una amplia gama de personajes masculinos blancos heterosexuales -y es maravilloso, hay películas geniales que muestran a prototipo de personas en todos sus aspectos-, y por otro lado, las mujeres no han tenido la oportunidad de contar ese rango de historias. Creo que ha sido genial trabajar con un personaje imperfecto, con una historia divertida y una actriz tan espectacular como Zoey, quien es increíblemente talentosa, divertida y puedes verla en su totalidad.

-¿Cómo elaboraste el aspecto moral de la historia? ¿Qué reacción esperas del público en este sentido?

-Espero que rían y que disfruten. Creo que todos nos hemos sentido quizás relegados o engañados ante una promesa sin cumplir. La cinta muestra esta idea del sueño americano que dice que “si trabajas duro tus sueños se harán realidad”, pero no es cierto. Así que es entendible por qué Peg insiste tanto cuando le ofrecen mucho, pero ve que todo se desmorona, o que se enfrenta a constantes obstáculos. Mi chiste es que la lección que Peg aprende es: “No seas un imbécil”. Es difícil, la vida puede ser injusta, pero ser un imbécil no va a ayudar. Disfruté mucho trabajar con ese humor, y ver a Zoey lograr con éxito la representación del personaje.

-¿Qué cintas o series te inspiraron para hacer Buffaloed?

-Wow, son tantas. Ves muchas cosas tanto en solitario como con tu equipo... Creo que las cintas sobre el ámbito financiero como El lobo de Wall Street o The Big Short, también Catch me if you can.... comedias de los años 30 como las de Katharine Hepburn… son tantas las inspiraciones que me cuesta recordar todo.

-¿Cómo lograste combinar el humor constante con este tema -bastante denso- como lo es la recolección de deudas y las mafias que se configuran en torno a ella?

-Primero, tenía un maravilloso guión y Brian [Sacca] encontró la forma de hacer a los personajes muy divertidos y absurdos. Así que gran parte de mi trabajo fue más que nada hacer correctamente la selección del reparto. Es divertido porque no me gusta burlarme de mis personajes, pero sí de lo absurdo de la humanidad. Lo que es divertido es su idiosincrasia y sus falencias. La mayoría de nosotros no somos “cool” como los personajes de las películas, y con eso siento que incluso en los momentos más oscuros, hace falta mostrarse como somos realmente. Mostrarnos humanos y reírnos de eso, reírnos de nosotros mismos.

-¿Cómo fue el trabajo con Zoey Deutch en el rol protagónico?

-Me encantaría hacerlo de nuevo. Fue un sueño porque ella es maravillosa. Creo que la gente no ha visto ni el 50% de lo que ella puede hacer. Conectamos muy bien, yo con mi estilo de directora -que es bastante maternal porque tengo 4 niños-. Creo que trabajamos muy bien, con mucho amor y apoyo. Ella es brillante, trabaja muy duro. No puedo esperar a que la gente vea la película y su performance.

-¿Cómo lograste el ritmo ágil de la cinta?

-El guión hizo mucho, así como los términos de producción, ya que teníamos solo 22 días para filmar. Los movimientos de los actores, los tiros de cámara y la duración de las escenas, fue justamente un tema que conversamos constantemente para que se sintiera como una narración rápida en movimiento constante, pero que al mismo tiempo se diera de una forma elegante. Muy parecido a como es Peg. Queríamos que la cinta se sintiera como ella.

-¿Cómo crees que la pandemia ha afectado -y afectará- al cine en términos de producción?

-Es muy extraño, porque ahora cada vez que veo una película, aunque haya sido hecha pre-covid, pienso ¿Por qué están tan juntos? ¿Por qué no usan mascarillas? Probablemente ahora todos piensan en el formato zoom... Pero sé que tenemos un gran problema como planeta y desafíos financieros, desafíos culturales y políticos, y ya veremos. Pero creo que todos se sentirán como que no pudieron anticipar lo que ocurre, habrá frustración e ira, pero también crecimiento, y eso se reflejará en las próximas historias que veamos en pantalla.

-¿Cuáles fueron los mayores desafíos al filmar Buffaloed?

-Agradezco la pregunta, porque siento que antes todo era mucho más fácil. Ahora pienso ‘¿Estaremos todos en la misma habitación?’. Siento que uno siempre piensa que hubiese sido genial contar con más tiempo y dinero. Pero, principalmente, tiempo, porque creo que no tener tantos recursos nos sirvió justamente para crear este personaje que uno termina compadeciendo, y pudimos lograr mucho. Me hubiese gustado tener más tiempo para dejar que estos maravillosos actores jugaran un poco más, pero de todas formas pudieron improvisar, principalmente porque todos trabajaron muy bien y son muy profesionales. Fui muy afortunada de trabajar con el equipo y el reparto de esta cinta.

-¿Cuál es tu visión de la evolución del personaje de Peg?

-A veces la amaba y a veces la cuestionaba más que odiarla, porque es un ser humano que comete muchos errores, pero hacia el final toma el camino correcto. En más de una oportunidad, sobre todo en la relación con su hermano, yo pensaba “Me estás matando”. Ella actúa como si fuera buena persona, pero tiene muchas capas. Claramente romper el corazón de su hermano fue bastante malvado. Para mí, como narradora, es común enamorarme y sentirme herida por los personajes, porque te involucras a otro nivel. Realmente es una experiencia humana, un trabajo en desarollo, porque todos estamos aprendiendo. Creo que lo que amo de Peggy es que ella se sabe imperfecta. Es esta antiheroína que amas y odias.

-En diversas entrevistas, Zoey dijo que fue a tiendas de segunda mano para entrar en personaje, ¿Cómo fue ese trabajo?

-Fue genial. Dedicamos un día entero a visitar los lugares donde finalmente grabamos. Y gran parte de la ropa de segunda mano que ella eligió, efectivamente se usó en la cinta. Desarrollé la paleta de colores del filme con el diseñador de producción. Hay tres colores claves: rojo y azul -por los Buffalo Bills- y verde por los billetes. Y realmente intenté mantener esa palestra dentro del presupuesto. Con esa premisa, hay bastante libertad para elegir, por lo que Zoey eligió mucha ropa roja. También sorteamos entre las subtramas que Peg encuentra los trajes viejos de su padre y decide adaptarlos para usar en su trabajo. Por lo que a Zoey, ir a las tiendas de segunda mano en pre-producción, le sirvió mucho para entrar en personaje y conocer la idiosincrasia de Buffalo. Todo se configuró perfectamente. Además, Zoey se involucró mucho, tanto así que dedicó su tiempo libre para sumergirse en el personaje. Amo trabajar con profesionales así.

Buffaloed será estrenada a través de TNT el lunes 30 de noviembre a las 22 horas.