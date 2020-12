Murió Harold Budd, reconocido compositor de Ambient, a los 84 años

Este martes falleció Harold Budd, el compositor de obras minimalistas y conocido aliado musical de Brian Eno. Tenía 84 años. Según su publicista Steve Takaki, su muerte se debió a las complicaciones por el coronavirus, de acuerdo a la información publicada por Rolling Stone.

“Mucho para digerir”, escribió en Facebook el líder de Cocteau Twins y colaborador recurrente de Harold Budd, Robin Guthrie. “Compartí mucho con Harold desde que éramos jóvenes, desde que estaba enfermo, compartí mucho con Harold durante los últimos 35 años. Me siento vacío, destrozado, perdido y sin preparación para esto. Sus últimas palabras para mí fueron ‘adiós amigo’. Dejó un agujero muy grande en cualquier dirección que miremos”.

Budd comenzó su carrera musical como baterista, y su educación musical incluyó un temprano curso de teoría musical en Los Angeles Community College, tocando la batería en una banda del ejército.

De a poco, Budd comenzó a interesarse en el minimalismo, pero en lugar de enfocarse en la “música de patrones” al estilo de Steve Reich, encontró inspiración en la música de las épocas medieval y renacentista.

“Cuando hice mi ruptura con la vanguardia en 1970, tanto psicológica como estéticamente, prácticamente rechacé todo lo que había hecho hasta entonces, pero no sabía muy bien qué dirección tomar”, recuerda Budd en una vieja entrevista. “Una vez que me di cuenta de mi interés por la música antigua, encontré una nueva dirección, en la que traté deliberadamente de crear música que fuera tan dulce, bonita y decorativa que molestara y repugnara positivamente a las vanguardias, cuyos feos sonidos habían convertido ahora en una nueva ortodoxia. Por difícil que sea imaginarlo ahora, la belleza de mi música era una declaración política en ese momento”.

Para seguir esta senda, Budd aprendió a tocar el piano por su cuenta, un instrumento que había evitado durante mucho tiempo, resistiéndose a la idea de que todos los compositores debían ser teclistas, y terminó desarrollando un estilo de interpretación de “pedal suave” muy influyente.

Su composición de 1972, “Madrigals of the Rose Angel”, llamó la atención de Brian Eno, quien luego produjo el debut de Budd en 1978, The Pavilion of Dreams. Budd y Eno trabajarían juntos con frecuencia durante la próxima década, colaborando en Ambient 2: The Plateaux of Mirror de 1980, The Pearl de 1984 y The White Arcades de 1988.

Otra colaboración notable de Budd ocurrió en los años ochenta, cuando se asentó en Inglaterra y se relacionó con la banda Cocteau Twins. Lanzaron un álbum colaborativo, The Moon and the Melodies, en 1986, mientras que Budd y Guthrie trabajarían juntos en varios proyectos durante la década de 2000.

Este año, el fallecido músico compuso la música para la serie de HBO, I Know This Much Is True, y lanzó otro disco con Guthrie, Another Flower.