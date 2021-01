New Radicals se reunirán tras 22 años para la investidura de Joe Biden

New Radicals, la banda de rock alternativo de los 90 liderada por Gregg Alexander, se reunirá tras 22 años. ¿El motivo? Ser parte de los festejos a propósito de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Según reporta Rolling Stone, la banda interpretará su éxito más conocido: “You Get What You Give”, tema que cerrará el concierto virtual Parade Across America, a realizarse el miércoles 20 de enero.

En un comunicado emitido por la banda, Gregg Alexander dijo: “Si hay algo en la Tierra que posiblemente nos haga reunir a la banda, aunque solo sea por un día, es la esperanza de que nuestra canción pueda ser incluso el más pequeño faro de luz en un momento tan oscuro“.

“Estados Unidos sabe en su corazón que las cosas volverán a brillar con una nueva administración y un plan real para las vacunas. Ese es el mensaje de la canción... este mundo va a salir adelante“.

“Volver a interpretar la canción después de tanto tiempo es un gran honor porque todos tenemos un profundo respeto por Beau -hijo de Joe Biden, fallecido en 2013 debido a un cáncer- y muchas esperanzas por la unidad y la normalidad que Joe y Kamala traerán de nuevo a nuestro país en esta época de crisis”, agregó Alexander.

Durante la campaña presidencial de Biden, “You Get What You Give” fue usada en algunos actos de campaña de la Vicepresidenta Kamala Harris.

Además, la canción tiene un significado especial para el presidente electo -quien fuera Vicepresidente en el mandato de Barack Obama-, ya que su hijo Beau la escuchaba recurrentemente cuando combatía el cáncer que lo aquejaba.

“Durante el desayuno, Beau solía hacernos escuchar lo que yo consideraba su canción, ‘You get what you give’ de New Radicals”, escribió Biden en su libro de memorias Promise Me, Dad (2017).

“Aunque Beau nunca dejó de luchar y su deseo de vivir era muy fuerte, creo que sabía que ese día llegaría. La letra de la canción dice: ‘Todo este maldito mundo sigue cayendo a pedazos. Estarás bien, sigue tu corazón’”.

En Chile, en tanto, fue usada como cortina musical para Sábado por la noche, de Mega. Un programa de conversación conducido por Juan Carlos “Pollo” Valdivia, entre 1998 y 2013.

La ceremonia

Los festejos comienzan oficialmente este lunes 18 de enero en la noche, con un concierto virtual que contará con Fall Out Boy, Carole King, Ben Harper y más.

Durante la ceremonia de juramento de Biden -el miércoles 20 de enero-, Lady Gaga cantará el Himno Nacional y Jennifer Lopez actuará.

Esa misma noche, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Demi Lovato y John Legend participarán en un concierto televisado a nivel nacional llamado Celebrating America.