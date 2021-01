Murió la actriz surcoreana Song Yoo-jung a los 26 años

“La actriz Song Yoo-jung nos ha dejado”, comienza el comunicado de Sublime Artist Agency, la agencia que representó a la fallecida Song Yoo-jung. “Siempre fue una amiga que dio felicidad con una brillante sonrisa y era una actriz maravillosa que realizaba todo con pasión, más que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz. Siempre te recordaremos”, agrega.

La joven era considerada una de las intérpretes más famosas de su país y a sus 26 años ya contaba con una larga trayectoria en televisión. Su carrera comenzó tras su debut en el programa Golden Rainbow (2013). Más adelante catapultó su fama con el drama Make your wish (2014), serie que le dio la oportunidad de conseguir grandes contratos publicitarios.

Su último éxito, alcanzado hace un par de años, vino con Dear my name.

Seguidores de la modelo, lamentan la pérdida de otra estrella surcoreana. Aunque no se saben detalles sobre la muerte de Song Yoo-jung, este caso reabre el debate sobre las fuertes presiones a las que son sometidas las jóvenes celebridades por parte de la industria del entretenimiento. En el pasado, ya se hizo eco sobre la ola de suicidios de otros íconos del K-pop como Yohan, Jong-Hyun, Goo Hara, Sulli, y los actores Cha In Ha y Oh In-hye.

En cuanto al funeral, el evento se llevó a cabo de forma íntima con su familia y cercanos.