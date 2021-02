A los 44 años muere Dustin Diamond, estrella juvenil de Salvado por la Campana

Sólo tres semanas después de ser diagnosticado y hospitalizado por un agresivo cuadro de carcinoma -un tipo de cáncer pulmonar-, el actor estadounidense Dustin Diamond murió esta mañana acompañado por su pareja en un hospital de Florida (EE.UU.).

Si bien durante tres décadas de carrera televisiva participó en diversas producciones, el papel más recordado del actor de 44 años fue el de Samuel “Screech” Powers en la popular serie “Salvado por la campana” (Saved by the bell”), la sitcom juvenil que NBC emitió originalmente entre 1989 y 1993, y que en Chile fue transmitida por esos años en Canal 13.

Un rol que lanzó a Diamond a la fama, al igual que al resto de sus compañeros, y que éste luego repitió en otras secuelas de la franquicia, como “Saved by the Bell: The College Years (1993–1994) y Saved by the Bell: The New Class (1993–2000).

La noticia fue confirmada por diversos portales estadounidenses, a partir de un comunicado de los representantes del actor, quienes señalaron que el actor se encontraba especialmente grave desde la semana pasada. “Dustin no sufrió. No tuvo que permanecer sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos”, indicaron.