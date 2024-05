Demencia, la muerte de su esposa y la distancia con su primo: los difíciles últimos años de Brian Wilson

Fue un escueto comunicado el que confirmó que el pasado jueves 16 de mayo, el fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, quedó bajo tutela. Es decir, serán otros los que atiendan sus asuntos personales. La decisión, según informaron medios como Rolling Stone, fue concedida por el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Gus T. May, tras determinarse que el músico de 81 años, padece “trastorno neurocognitivo importante”.

“A partir de pruebas claras y convincentes, concluyo que es necesaria una tutela”, declaró el juez en la resolución.

Eso sí, a diferencia de lo ocurrido años atrás con Britney Spears, la tutela de Wilson solo se acota a sus asuntos personales y médicos, a cargo de Jean Sievers, su publicista, y su gerente comercial de toda la vida, Lee Ann Hard. Esta última además, es la representante de la familia Wilson desde hace años y está a cargo del fideicomiso que controla el patrimonio del legendario artista.

Según la documentación presentada en febrero por sus agentes para solicitar la tutela, y a la que accedieron medios estadounidenses, la condición de Brian Wilson es de cuidado y padece demencia. El Dr. Stephen S. Marmer, profesor clínico de psiquiatría en la Facultad de Medicina de UCLA, certificó que el autor de God Only Knows, tiene “una capacidad de atención muy corta y, aunque involuntariamente perturba, con frecuencia es incapaz de mantener el decoro apropiado para la situación”.

Además, los documentos establecen que Wilson “no tiene la capacidad de dar consentimiento informado para la administración de medicamentos apropiados para el cuidado y tratamiento de trastornos neurocognitivos importantes (incluida la demencia)”.

La familia del musico compartió un comunicado en que detalló que la decisión de la tutela era “consistente” con la planificación previa tras la muerte de su esposa Melinda. Agrega que los siete hijos de Wilson, su cuidadora Gloria Ramos y sus médicos apoyaron la medida.

“Estamos confirmando que LeeAnn Hard y Jean Sievers, representantes de la familia Wilson desde hace mucho tiempo, actuarán como co-tutores de la persona de Brian. Esta decisión se tomó para garantizar que no haya cambios extremos en el hogar, y que Brian y los niños que viven en el hogar serán cuidados y permanecerán en el hogar donde los cuida Gloria Ramos y el maravilloso equipo de la casa quienes han estado en el lugar durante muchos años ayudando a cuidar a la familia”, dice el comunicado.

Con este paso y a consideración de su estado de salud, no hay mayores pistas sobre la vida pública del músico a futuro. No se presenta en un escenario desde julio de 2022, tras un breve regreso a los shows en septiembre de 2021, en uno de los primeros espectáculos tras la pandemia. Desde allí realizó una serie de presentaciones concentradas en los hits de los Beach Boys, en que incluso se hizo acompañar de dos históricos del grupo, Al Jardine y Blondie Chaplin.

Los registros disponibles de esas fechas muestran a Wilson muy deteriorado. Apenas puede cantar, ya no da las notas y a ratos se le ve ido, mientras se ubica sentado tras el piano. Como sea, igual se las arregló para grabar un disco, publicado precisamente en septiembre de 2021, titulado At my piano, en que básicamente interpreta material de los Beach Boys solo sentado al piano, sin más arreglos.

Su aparición pública más reciente y la primera tras conocerse el diagnóstico de demencia, fue en abril de este año, en que se le vio arribar en silla de ruedas a un partido de Los Angeles Lakers.

La muerte de su esposa y la distancia su primo Mike Love

Como sea, el deterioro de Wilson llegó justo tras el deceso de su esposa Melinda, quien falleció a los 77 años en enero de este año. “Mi corazón está roto”, escribió Brian en un comunicado. “Nuestros cinco hijos y yo estamos llorando. Estamos perdidos. Melinda era más que mi esposa. Ella fue mi salvadora. Ella me dio la seguridad emocional que necesitaba para tener una carrera. Ella me animó a hacer la música que más cerca de mi corazón tenía. Ella era mi ancla. Ella era todo para nosotros. Por favor, reza por ella”.

Melinda, quien conoció a Wilson a mediados de los ochenta cuando trabajaba en un concesionario de Cadillac en Los Angeles, California, fue la persona clave para romper el vínculo que ataba al músico con el Dr. Eugene Landy. Este controló con puño de hierro la vida de Brian e intentó apoderarse de las ganancias de los Beach Boys, alegando que todo lo que generaban ellos, se lo debían a su intervención con Brian.

Brian Wilson

Landy lo alejó de sus hermanos y aunque lograron quitarle la licencia para ejercer, a él poco le importó y se mantuvo como una suerte de socio de Brian. Sus hermanos debieron intervenir con una orden judicial para alejarlo. Allí, poco a poco, lo recuperaron.

Pero el vínculo entre los sobrevivientes no está totalmente restaurado. En 2012, se reunieron para celebrar su 50 aniversario, pero tras cumplir las fechas pactadas, Mike Love siguió de gira con su propio grupo. Han pasado años sin hablarse, pero en el círculo interno muchos no le personan haber demandado a Brian a comienzos de los 2000 por derechos de autor, que según él, le correspondían por coautoría en varios de los hits del grupo.

Por su lado, Mike señaló que durante la reunión de 2012 no le agradó la influencia de Melinda en las decisiones del grupo. “Una vez me dijo que ‘Brian no es tu socio’. Soy tu maldito compañero. Eso es lo que ella dijo”, dijo Love en una entrevista de 2016.

Ese mismo año, en charla con Rolling Stone, Brian se refirió a esa distancia con su primo. “No he hablado con él desde nuestra gira del 50 aniversario. Supongo que todavía está de gira, como siempre. No sé cómo explicarlo”. Aunque en esa ocasión señaló que deseaba recuperar el vínculo, como en los viejos tiempos. “Me gustaría alguna vez, sí”. Quizás ahora, con Brian golpeado por la demencia, sea demasiado tarde.