¿Qué es una banda de rock? El debate que abrió Bono de U2 tras dichos sobre Coldplay

“Debo mencionar que Coldplay no es una banda de rock. Espero que sea obvio. Hay algo mucho más interesante allí, como los Isley Brothers o algo así”, fueron las palabras de Bono, el vocalista de U2, sobre la banda liderada por Chris Martin.

Sus declaraciones se enmarcan en la serie BBC Sounds Music Uncovered: The Genius Of Coldplay, una producción de ocho episodios que analiza la trayectoria del conjunto a través de las voces de fanáticos, músicos y personajes claves en su carrera.

Si bien durante la entrega el intérprete irlandés alabó la trayectoria de Coldplay, en particular al tema Clocks, del álbum A Rush Of Blood to the Head, fueron sus dichos sobre la categoría de la banda británica los que llamaron más la atención. “No deberían ser juzgados por las reglas del rock (…) La música de Coldplay tiene una fuente diferente”.

Entonces… ¿Qué es en realidad una banda de rock? Bono abrió la puerta a un debate que lleva décadas, desde el nacimiento del término en los albores de la década de los 50. ¿Hay requisitos para pertenecer al rock? ¿Es solo un género musical o es un estilo de vida? Cuatro voces responden a Culto.

Ser rock: ¿actitud o sonido?

“Es una cosa de actitud, creo yo, es difícil de establecer con parámetros exactos. Creo que se nace de la actitud, del sonido, y de la puesta en escena. También siempre está ligado al volumen”, comienza explicando Marcelo Contreras, periodista y crítico de música de Culto.

“Entiendo que el concepto de ‘rock’ ha dejado de ser monolítico, porque ya hace muchas décadas que está en reinterpretaciones. Para algunos sobrevive como una etiqueta de estricta definición musical, en cuanto a instrumentos y estructura de canciones. Para otros, el rock es un género que tuvo su cumbre en décadas pasadas y al cual se homenajea con remedos actuales. Y hay quienes entienden por rock un asunto de actitud en la creación y promoción de tu trabajo, y, por lo tanto, aplican la definición a todo tipo de oficios (se habla hasta de ‘chefs rockeros)”, profundiza la periodista especializada en música, Marisol García, también columnista de este medio.

El debate tiene varias aristas. “Es una discusión bien rara. Para mí, que trabajo en una radio de rock, lo sigue siendo. Hay una forma muy consolidada de que si no suena como AC/DC, Metallica, o Led Zeppelin no es rock, yo discrepo de eso. Hay bandas de diferentes estilos con una actitud muy entretenida que puede ser rock. A estas alturas definir rock en términos de banda y sonido, creo que es casi ya una pérdida de tiempo. El concepto está muy manoseado”, argumenta Raineiro Guerrero, director de Radio Futuro.

Metallica

Bárbara Alcántara, periodista especializada en música, discrepa en ese punto. “Me parece que el concepto de rock no está manoseado, quizás mal usado de vez en cuando”, señala.

Según comentan los especialistas, habría dos veredas para evaluar si una banda pertenece al género del rock o no: la actitud y el sonido.

Marcelo Contreras retrocede en el tiempo y se remonta a los orígenes. “El rock está absolutamente ligado a una actitud que— guste o no, considerando las nuevas lecturas sobre la sociedad— está muy identificada con la actitud de macho, una cosa bien anglosajona, que logró permear culturalmente a todo el mundo. Esa imagen del tipo parado con una guitarra, en una actitud casi fálica si se quiere, logró instalarse, para bien o para mal, como uno de los símbolos del rock”.

“La sexualidad y la agresividad también son elementos inherentes al rock. El componente sexual es parte de las temáticas del rock desde sus inicios, de hecho, la gran mayoría de las canciones de rock and roll, hablando de los años 50, tenían una fuerte referencia sexual, idéntico a lo que sucede hoy día con la música urbana, la misma línea explícita. Elvis Presley, era acusado desde la autoridad como un modelo negativo por juntar todos estos elementos: sexo, violencia y una actitud que era súper explícita con los temas eróticos. Hay una postura ligada al macho heterosexual que después se hizo transversal y atrajo a mujeres, a diversidades sexuales y de género, y se logró una universalidad a pesar de estas raíces”, reflexiona.

“El rock se caracterizaba porque fuera rebelde y protagonizado por hombres, y hoy ha mutado”, agrega Bárbara Alcántara. Asimismo, agrega que esta actitud se relaciona más a lo que proyecta un conjunto. “En un escenario, una banda de rock tiene que tener un mensaje. El rock tiene que tener un contenido más definido, transversal y, creo yo, una cierta actitud, no esa displicente, hoy tiene que ver con abrazar ciertos mensajes políticos, que el contenido llegue, que remueva”.

¿Qué pasa con Coldplay?

Coldplay coquetea con el rock y el pop, piensa Raineiro Guerrero. “Me parece que Coldplay está en el medio, que juega a la masividad, como también lo hizo U2, el mismo Bono. Coldplay juega en el límite, tiene un poquito de rock, justo para no molestar y tiene un poquito de melancolía y sutileza, pero tampoco para ser una banda empalagosa, juega en el medio. Ahí Chris Martin la tiene clara, porque me parece que él es la banda”.

Marisol García considera que los dichos del líder de U2 no alcanzan a ser polémicos. “Lo de Bono no es ni siquiera una opinión, sino una descripción. Él no es alguien que esté en condiciones de iniciar polémicas artísticas, pues hace mucho rato es un representante de un pop que está al margen de tendencias y corrientes de avanzada. No sé si él cree que U2 es más o menos rockero que Coldplay. Sólo sé que son dos bandas parecidas entre sí: sonido muy conservador, enorme convocatoria en vivo y vocación de alta rentabilidad. En tal sentido, lo que sus integrantes puedan definir en cuanto a tendencias culturales está muy lejos de ser polémico o realmente propositivo”.

Para Guerrero, si el rock se caracteriza por la ambición al éxito y la fama, muchos grupos musicales, incluido Coldplay, responden a la categoría de rock. “Cuando partió Chris Martin con sus muchachos, me imagino que su sueño era ser una banda de rock, ser famosos como U2, como The Beatles, ser famosos como cualquier banda del mundo, ganar plata, tener canciones, girar por el mundo, ser queridos. Esa es una intención y actitud súper rockera y eso lo hace rock. El tema después es cómo te vas transformando, en qué situación te vas ubicando”.

Si se mira desde la óptica de la ‘actitud rockera’, para Marcelo Contreras Coldplay se escapa del grupo. “El rock original tenía que ver con el inconformismo, con sentirse enrabiado y un poco fuera de lugar, y el pop no tiene que ver con eso. El pop busca una comunión. Bajo esos parámetros, Coldplay es una banda de pop. Le interesa el optimismo, el amor, lo positivo. No está interesado en la agresividad, el sexo, la violencia, la cultura más machista de los orígenes del rock. Ellos buscan una comunión lumínica, para que toda la gente se sienta uno solo en un momento de fraternidad”.

En tanto, Bárbara Alcántara, quien cree que los mensajes políticos hacen a una banda de rock, sí ubica a Coldplay en esa vereda. “La línea entre una banda de rock y una banda de pop está media difuminada. El pop no es necesario que remueva tanto, es más disfrutable. Coldplay tiene un mensaje, es una banda que se compromete con ciertas causas, pero también a nivel de instrumento y sonido, es mucho más pop, porque incluyen instrumentos que no están dentro del rock, como el piano. Al rock le importan las causas, la gente rockera es apasionada. Coldplay es rockero porque le importan las causas sociales, pero en cuanto a sonido, es pop”.

Bajo esos parámetros, conjuntos chilenos como Los Jaivas, Congreso, Los Tres y Los Bunkers son rockeros, independiente de su género, puntualiza Raineiro Guerrero.

“El rock tiene que tener actitud. Por ejemplo, Mon Laferte es súper rockera, porque abraza distintos sonidos y no le importa mezclarlos, porque son rebeldes y no les importa lo que piense la gente”, ejemplifica Alcántara.

Así, el debate en torno a qué es ser una banda de rock está lejos de llegar a una repuesta, pero sí posee puntos en común que potencian la discusión. “Es hacer música, que salga lo que salga”, concluye Raineiro Guerrero.