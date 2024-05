Cannes parte bajo la sombra de las acusaciones de abuso sexual contra Alain Sarde, productor estrella del cine francés

El festival de cine de Cannes, el más importante en su rubro a nivel planetario, ha comenzado este martes 14 de mayo con una polémica. Y no se trata de una película o de algo que remita a la pantalla grande.

Mas bien, guarda relación con el gran tema que ha acechado a la industria cinematográfica en los últimos años y que se ha convertido en foco de preocupación para toda la escena: los abusos sexuales cometidos por grandes jerarcas del circuito, aprovechando su posición de poder para manipular y ejecutar actitudes indebidas.

Nueve mujeres, la mayoría de manera anónima, han acusado al productor y actor Alain Sarde, uno de los más reputados del cine francés, de violarlas o agredirlas sexualmente cuando eran menores de edad o jóvenes actrices, en un reportaje publicado en la revista Elle.

Los hechos relatados se remontan en su mayoría a las décadas de los 80 y 90, pero no fueron denunciados en su momento. La publicación de alguna forma coincide con los rumores que vaticinaban una ofensiva contra el tema de los abusos coincidiendo con el arranque de la cita.

Según recoge el diario español El País, una actriz “de series de televisión” de los años 90 y de la primera década del siglo XXI confiesa bajo el nombre ficticio de Elsa cómo Sarde, ahora de 72 años, la violó cuando tenía 15 años, en 1985, con el pretexto de una reunión profesional para un papel en su departamento privado en París. El productor le mostró su casa hasta llegar al dormitorio, abierto a la sala de estar. “Inmediatamente quise irme... Pero, de repente, me empujó sobre la cama y saltó sobre mí. Recuerdo muy bien sus labios, su boca repugnante. Era feo, a pesar de sus manos bien cuidadas. ¡Fue bestial! Todavía siento la presión de su cuerpo sobre el mío. Me sujetó y me violó”, afirma Elsa en la narración de la revista.

REUTERS/Benoit Tessier

Otras mujeres denuncian violaciones e incluso intentos de proxenetismo. De eso le acusa también la actriz Annelise Hesme. En 1997, a sus 20 años, justo al inicio de su carrera, conoció a Alain Sarde en las oficinas de su productora. El productor, que entonces tenía 45 años, no le ofreció un papel, sino “un trabajo como escort (acompañante)”.

“Organizo cenas con actores, directores, distribuidores [...]. Y les gusta tener mujeres bonitas con ingenio en su mesa, como tú. Por supuesto, es de pago, y si en el lote hay uno que te gusta, eres libre de ganar más dinero por la noche...”, cuenta que le susurró el productor. Hesme ha aparecido en filmes como Alejandro Magno, Un engaño de lujo o Vacaciones sin mamá.

Producer Alain Sarde attending the diner for the 4th "Price Daniel Toscan du Plantier" held at the George V Hotel in Paris, France on February 21, 2011. Photo by Nicolas Genin/ABACAPRESS.COM

Todas las actrices consultadas en el reportaje describen el mismo modus operando por parte de Sarde, una suerte de “Harvey Weinstein francés”: invitaciones a la casa del productor, intentos de seducción, regalos y agresiones. Las felaciones forzadas, las agresiones sexuales y las violaciones se encadenan en los testimonios. Por lo demás, muchas agregan que, cuando quisieron poner límites a las agresiones, sus carreras se truncaron o fueron bajadas de manera inmediata de proyectos que ya estaban en marcha.

Lo niega

En la misma revista Elle, la abogada del productor, Jacqueline Laffont, niega lo que llama “falsas acusaciones”, que le atribuyen “comportamientos que desaprueba y que le son totalmente ajenos. (Alain Sarde) las refuta con la mayor firmeza y afirma que nunca ha utilizado la más mínima violencia o coerción en sus relaciones con mujeres cuyo consentimiento siempre ha sido esencial para él”.

Sarde ya había sido acusado de “violación” en julio de 1997 en un caso de proxenetismo de lujo que involucraba a personalidades políticas, artísticas y deportivas en Francia y en el extranjero.

A la hora de mirar su recorrido, Sarde ha participado como productor en más de 200 cintas, en una carrera que partió en 2019. Abandonó la industria en 2014. Ha producido filmes de lo más granado del cine de autor internacional, incluyendo a Jean-Kuc Godard, Roman Polanski, André Techiné, Bertrand Tavernier, Jacques Doillon, Nicole Garcia, François Ozon, Daniel Auteuil y David Lynch, al que produjo Mulholland Drive.

También estuvo involucrado en El pianista, de Polanski, que estuvo nominada al Oscar a la mejor película y ganó el premio BAFTA a la mejor película.