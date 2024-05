A 60 años de la Invasión Británica: el valor de la retaguardia

*The Dave Clark Five

Ningún grupo inglés se presentó tantas veces como The Dave Clark Five en el consagratorio show de Ed Sullivan en la CBS, a solo tres semanas de la irrupción de Los Beatles el 9 de febrero de 1964.

El grupo liderado por el baterista Dave Clark estuvo 18 veces en el programa, consolidando al quinteto de Tottenham como uno de los más reconocidos en Norteamérica. The Dave Clark Five tenía un sonido diferente, a gran distancia del interés en las guitarras de sus contemporáneos. La batería, el saxo y el teclado dominaban la composición de exitazos a ambos lados del Atlántico como Glad all over, Bits and pieces, Because, Over and over y Catch us if you can. El atractivo fue efervescente hasta que la psicodelia, con la guitarra en primer plano, jubiló rápidamente el estilo de The Dave Clark Five.

*The Hollies

Formados en 1962 en Manchester bajo el liderato de Allan Clarke y Graham Nash, The Hollies es una de las instituciones más exitosas de la Invasión Británica, con numerosos clásicos.

La seguidilla de éxitos de The Hollies parecen obra de distintos conjuntos, desde el pop rock chicloso de Bus stop, las coloridas Carrie Anne y On a carousel, el soft rock emotivo de He ain ‘t heavy he ‘s my brother y The air that I breathe, hasta el rock clásico de Long cool woman (in a black dress).

A pesar de la partida de Graham Nash en 1968 para formar el súper grupo Crosby, Still & Nash, The Hollies siguió acumulando hits hasta mediados de los años 70. Aunque ya no militan sus líderes, la banda continúa activa gracias al guitarrista Tony Hicks y el baterista Bobby Elliot, miembros de la alineación clásica.

*The Zombies

Excelentes compositores e intérpretes, pero el timing no era cualidad en The Zombies. Grabaron Odessey and oracle en 1967 -sicodelia y barroquismo de primer nivel-, sabiendo que se separarían por falta de singles de éxito.

El disco fue registrado en los estudios Abbey Road con un presupuesto ajustado que no les permitía contar con músicos de cámara, por lo cual recurrieron al mellotron utilizado por Los Beatles en Sgt. Pepper’s lonely heart club band. La paradoja fue que la tarantinesca Time of the season se convirtió en un hit en marzo de 1969, alcanzando el tercer puesto de Billboard. Formados en St. Albans en 1961 cuando aún eran estudiantes adolescentes, y activos hasta hoy después de varias idas y venidas, ingresaron al Salón de la fama del rock and roll en 2019.

*Small Faces

“Renuncio”, dijo Steve Marriot en medio de un show de año nuevo de 1968, al mando de Small Faces.

Abandonó al grupo frustrado ante la imposibilidad de reproducir en vivo el ambicioso Ogdens’ nuts gone flake (1968), con todos los detalles de estudio. Manejados por Don Arden, un rufián devenido en manager (padre de Sharon Osbourne), Small Faces fueron rotulados y promocionados con éxito como banda pop en gran medida por el look de Marriott, a pesar del rock creativo, inquieto y explosivo que practicaron en la segunda mitad de los 60.

Small Faces tuvo una enorme influencia en el britpop en artistas como Blur y Pulp, en tanto Marriott fue uno de los primeros rockstars genuinos. Temprano símbolo mod, sus novias solían ser modelos y se drogaba con todo. Murió en 1991 a los 44 años, en medio de un incendio tras una noche de alcohol, cocaína y valium. Su compinche creativo, el bajista Ronnie Lane, también padeció tragedias. Con apenas 31 años, se le diagnosticó una esclerosis múltiple en 1977, que le arrebató la vida dos décadas más tarde.

*Herman ‘s hermits

Con fanáticos ilustres como Morrissey, Herman ‘s hermits gozó de una extraordinaria masividad en Estados Unidos, dominando el ranking Billboard de singles en 1965, desplazando a Los Beatles al segundo lugar.

Identificados con la voz nasal y la expresión infantil de Peter Noon, Herman ‘s hermits cumplió con todos los clichés de las bandas más inclinadas al pop de la escena británica, participando en películas, grabando sus discos con sesionistas de renombre como Jimmy Page y John Paul Jones, y sufriendo la deserción de su líder para desarrollar una carrera solista.

Sus mayores éxitos como I’m into something good (original de Gerry Goffin y Carole King) y Mrs. Brown, you’ve got a lovely daughter, son muestras de su azucarada propuesta. Curiosamente The Who, en las antípodas del estilo de Herman ‘s hermits, fueron sus teloneros durante una gira de verano por EEUU en 1967.

*The Spencer Davis group

Liderados por el guitarrista escocés que dio nombre a este grupo de Birmingham, The Spencer Davis group tuvo una intensa y breve etapa de éxito gracias al poderoso timbre de Steve Winwood, tecladista de apenas 14 años cuando la banda se formó en 1963.

Singles como Keep on running, Gimme some lovin’ y I ‘m a man son demostrativos del sonido pastoso sumergido en R&B del conjunto, guiados por la voz extraordinaria de Winwood.

El cantante se marchó para formar Traffic, en tanto desfilaron por el grupo futuros miembros de la banda de Elton John. Se separaron en 1969.

*The Animals

Con Eric Burdon a la cabeza, The Animals es uno de los más claros ejemplos de la devoción que despertó el blues en la primera generación de rockeros británicos.

El grueso del material de mayor éxito de esta banda formada entre 1962 y 1963 en Newcastle upon Tyne fueron covers, incluyendo una pieza tradicional como The House of the rising sun, con versiones previas del legendario blusero Leadbelly y el tótem del folk Woody Guthrie, y Don ‘t let me be misunderstood, que había sido popularizada por Nina Simone.

Ambas canciones representan fielmente el temperamento de The Animals pivotado por la garganta profunda de Burdon y el teclado protagónico de Alan Price. La alineación original que incluía al bajista Chas Chandler, futuro manager de Jimi Hendrix, se desbandó en 1966.

*The Yardbirds

Tres de los más talentosos guitarristas de la historia del rock -Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page- integraron esta banda londinense de intensa carrera, convertida en una de las mayores escuelas de innovación en el uso del instrumento en los 60.

Con Clapton abrazaron fervorosamente el blues, pero “Mano lenta” se marchó apenas olisqueó las ganas de convertirlos en un número de fácil promoción con la sosa For your love, recomendando a Page para el puesto.

El futuro hechicero de Led Zeppelin propuso a su amigo Jeff Beck, y los Yardbirds despegaron notoriamente gracias al uso de los incipientes efectos de guitarra de mediados de los 60, y un instinto exploratorio para construir frases y solos con aires exóticos, patente en singles como Heart full of souls y Shape of things, esta última considerada como el primer hit psicodélico de la historia. Cuando Jimmy Page se hizo cargo de la guitarra de Yardbirds, se convirtió en su campo de entrenamiento de lo que más tarde sería Led Zeppelin, con piezas como White summer y Tinker, tailor, soldier, sailor, de donde proviene uno de los riffs centrales de The Song remains the same.

*Gerry and The Pacemakers

Tal como a comienzos de los 90 cualquier banda de Seattle conseguía contrato debido al fenómeno desatado por Nirvana, en la primera mitad de los 60 el éxito de Los Beatles convirtió al Mersey beat -el sonido de Liverpool- en una moda donde los principales beneficiados fueron Gerry and The Peacemakers.

Formados en 1956 por el cantante y guitarrista Gerry Marsden, fueron manejados por Brian Epstein y producidos por George Martin, logrando gran éxito en Inglaterra con récords que se mantuvieron por décadas, y luego en EEUU gracias a la beatlemanía.

Entre sus mejores singles se encuentran How do you do it?, You ‘ll never walk alone y la melancólica Ferry cross the Mersey. La fama fue intensa pero breve declinando notoriamente en 1965, hasta la disolución del grupo al año siguiente.

*Manfred Mann

Esta banda londinense se especializó en versionar a Bob Dylan hasta que dieron el palo al gato con Mighty queen en 1968, superando ampliamente el original.

Formados en 1962 por el tecladista Manfred Mann, por sus filas pasaron ilustres como el bajista alemán Klaus Voormann, compinche de Los Beatles en Hamburgo, y el talentosísimo cantante y bajista Jack Bruce, antes de ingresar a Cream. Por años vivieron la paradoja de cosechar gran éxito con sus sencillos como la pegajosa Do wah diddy diddy, mientras sus álbumes pasaban inadvertidos. Desanimados, se separaron en 1969.