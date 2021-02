Sarah Jessica Parker sobre revival de Sex and the City: “Por supuesto que mencionará la pandemia”

Sex and the City, la súper producción de HBO emitida entre 1998 y 2004, regresará a más de 15 años de su episodio final.

A comienzos de enero, HBO Max y las mismas actrices, anunciaron que este año habrá una continuación de la historia, la que seguirá las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte a sus 50 años.

Una noticia que los fanáticos de la ficción que hablaba sin tapujos de la sexualidad femenina, tomaron con un sabor agridulce, ya que Kim Catrall -quien interpretaba a la desinhibida Samantha Jones- no será parte de este regreso a la pantalla.

Bajo el título Just Like That, está programado para comenzar su rodaje en Nueva York a fines de este primer semestre, con 10 episodios de media hora que se lanzarán en HBO Max.

En entrevista con Vanity Fair, Sarah Jessica Parker, la icónica Carrie Bradshaw, expresó sus ansias por comenzar a trabajar y que el público vea el resultado después de tantos años.

“Creo que Cynthia, Kristin y yo estamos emocionadas por el tiempo que ha pasado. Ya sabes, ¿quiénes son en este mundo ahora? ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas y cómo están encontrando su camino? ¿Se movieron con impulso? ¿Son como algunas personas que están confundidas, amenazadas, nerviosas [por lo que está pasando en el mundo]? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy”, dijo la actriz de 55 años.

Preguntar si la pandemia sería incluida en la trama, era prácticamente inevitable si se quiere mostrar el “presente” de los personajes, a lo que Parker respondió que será tratado en “parte de la historia”.

“Obviamente [el Covid] será parte de la trama, porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, desclasificó la protagonista de Sex and the City.