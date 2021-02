A los 76 años muere Mary Wilson, fundadora de The Supremes

Mary Wilson, una de las fundadoras de The Supremes, falleció este martes 9 de febrero a los 76 años.

El grupo no solo cosechó éxitos musicales con sus canciones pop y soul durante los 60′ y 70′, también rompió la barrera del color al ser un popular grupo conformado solo por mujeres afroamericanas.

Jay Schwartz, quien por años fue publicista de Wilson, informó que la artista falleció en su casa en Henderson, Nevada. Aún se desconoce la causa de muerte.

Mary deja una hija, Turkessa y un hijo, Pedro Antonio, Jr., y muchos nietos.

Conformado por Mary Wilson, Diana Ross y Florence Ballard, The Supremes fueron un hito de la historia de la música con diversas canciones que encabezaron las listas musicales de los 60′, como uno de los artistas del sello Motown de mayor convocatoria.

“Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Stop in the Name of Love”, y ”You Can’t Hurry Love”, son algunos de sus temas más conocidos. Y a lo largo de su trayectoria, posicionaron 12 sencillos en el Nº1 de los listados.

Mary, Diana y Florence formaron el grupo en la escuela secundaria y acudieron a Motown Records para audicionar para Barry Gordy.

El compositor y empresario musical, les dijo que terminaran sus estudios escolar y volvieran, consejo que las chicas de Detroit tomaron.

En un comienzo sugirieron llamarse The Primettes en respuesta a la banda The Primes, pero finalmente se decidieron por The Supremes. De hecho, al tiempo The Primes pasó a llamarse The Temptations.

Algo vio Barry Gordy en estas tres mujeres jóvenes, que decidió apostar por ellas para llegar a un público diferentes del estadounidense blanco.

Poco a poco, su popularidad fue creciendo con canciones que sonaban en las radios con frecuencia, e invitaciones a programas de televisión como American Bandstand y The Ed Sullivan Show.

Sin embargo, al poco tiempo el trío de amigas pasó a ser conocido como Diana Ross y The Supremes, lo que se tradujo en fricciones entre Mary y Diana. Finalmente, Diana Ross dejó el grupo en 1970, quien fue reemplazada por Jean Terell.

Siete años después, el grupo se disolvió. Si bien corrieron rumores de una reunión, Diana Ross nunca estuvo dispuesta a concretarlo.

Mary Wilson siguió presentándose en vivo como solista, publicó cuatro libros de corte autobiográfico, y se dedicó a dar charlas motivacionales.

Tras su muerte, Barry Gordy, dijo: “The Supremes siempre fueron conocidas como las ‘novias de Motown’ ... Siempre estuve orgulloso de Mary. Ella era toda una estrella por derecho propio y a lo largo de los años continuó trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes. Mary Wilson fue extremadamente especial para mí. Fue una pionera, una diva y la extrañaremos profundamente”.