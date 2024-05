Comienza la preventa en cines de Furiosa: De la Saga Mad Max

Nueve años después de Mad Max: Furia en el camino, que le reportó elogios y nominaciones a los Oscar, el director George Miller retorna al sucio y desolado mundo que creó en 1979.

Esta vez el cineasta australiano presenta Furiosa: De la saga Mad Max, precuela que explora el origen de Imperator Furiosa, el personaje que en 2015 encarnó Charlize Theron. En esta ocasión esa labor recae en Anya Taylor-Joy (y en Alyla Browne en su etapa más infantil).

La protagonista de Gambito de dama encabeza un elenco en que Chris Hemsworth interpreta al villano Dementus, Tom Burke asume el rol de un misterioso habitante de La Ciudadela (Praetorian Jack) y Lachy Hulme da vida al temible Immortan Joe.

Aplaudida en el Festival de Cannes y alabada por la crítica, la cinta habilitó su preventa en las cadenas de cines del país, donde llegará este jueves 23.

“Creo que no importa la película de Mad Max, si estás haciendo una película de Mad Max, sabes que va a ser durísimo, pero que te va a encantar. Creo que si no hubiera sido duro, me sentiría robada, de alguna manera”, señaló la actriz sobre el período que estuvo en Australia rodando el largometraje.

“Esta película fue una locura para mí. Si no estaba rodando con la primera unidad, estaba rodando con la segunda. Trabajé seis días a la semana por seis meses y medio”, detalló.