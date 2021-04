Lollapalooza Chile entra en fase de definiciones: ¿se hará el festival en noviembre?

¿Habrá conciertos y festivales masivos en Chile este 2021? ¿Estarán las condiciones sanitarias y la disposición del público para realizar este tipo de eventos en el segundo semestre? ¿Se puede pensar realmente en un regreso de los shows y las grandes giras para los próximos meses considerando que la pandemia aún no está controlada y la compleja situación que enfrentan países vecinos como Brasil?

Son preguntas que hace meses dan vueltas en la industria nacional de la música y los espectáculos en vivo, y que cada tanto vuelven a plantearse en base a las noticias que llegan desde otros países. Las buenas y también las malas.

Así, mientras la exitosa estrategia de Nueva Zelandia en el control de la pandemia les permitió reunir a 50 mil personas en un show de estadio el sábado pasado, algunos artistas anglo ya anuncian fechas para los próximos meses en Estados Unidos y un reciente experimento en Barcelona -con un recital masivo del grupo Love of Lesbian- arrojó resultados prometedores para un país que ante la escasez de vacunas parece forzado a convivir con el coronavirus, la realidad sudamericana es otra.

En las últimas horas, de hecho, los organizadores de Lollapalooza Brasil anunciaron que el festival originalmente fijado para abril de 2020 tampoco se hará en septiembre de este año, sino que se aplaza finalmente para marzo de 2022. Una postergación de prácticamente dos años completos para el espectáculo brasileño, que da cuenta de la gravedad de la pandemia en ese país, que en lo que va de 2021 registra más muertes por Covid-19 que en todo 2020 (en total, cerca de 400 mil fallecidos).

“Teníamos muchas ganas de otra edición inolvidable este año, pero, en virtud de la emergencia sanitaria internacional por la pandemia, quedó cada vez más claro que no será posible realizarlo en 2021”, explicaron los productores en un comunicado en sus redes sociales.

Una “decisión difícil” pero “responsable” con el público, los artistas y sus trabajadores, aseguraron los organizadores, quienes recalcan que las entradas seguirán siendo válidas para la edición del próximo año, donde “vamos a volver más fuertes que nunca en marzo de 2022 para tener un Lollapalooza histórico”.

Lo ocurrido en Brasil es obviamente seguido de cerca por los productores del Lollapalooza chileno, cuya décima edición está agendada para noviembre de este año, luego de aplazarse dos veces. Inicialmente la cita se realizará en marzo de 2020 con Guns N’ Roses, Travis Scott y The Strokes como platos fuertes.

Si bien comentan que la situación no los afecta directamente, ya que para esta versión el festival del Parque O’Higgins trabaja alineado con Argentina pero no con sus pares brasileños -del cual, aclaran, se separaron en las fechas lo que implica una parrilla de artistas distinta-, lo que ocurre en Sao Paulo manda una señal no sólo a la franquicia Lollapalooza sino que al futuro de los megaeventos de la región en su conjunto, dada la importancia y envergadura del mercado brasileño para el resto de Sudamérica.

En paralelo, en la compañía a cargo del festival santiaguino también recogen y sacan lecciones de los citados casos y experiencias de Estados Unidos, Barcelona y Nueva Zelandia, las que consideran auspiciosas para la industria en general. Si bien cada país vive realidades distintas frente al coronavirus, la industria de los conciertos funciona como una red interconectada donde lo que ocurre en otras latitudes repercute también, de alguna forma, a nivel local.

En ese sentido, los encargados del evento en Chile reconocen que se acerca el momento de las definiciones. Para Lollapalooza y para todo el sector de los espectáculos en vivo, a partir del desarrollo del plan de vacunación en el país, de los avances (o retrocesos) en las naciones vecinas y de lo que suceda con los otros conciertos reagendados o programados para el segundo semestre, que marcarán la pauta. Mal que mal, históricamente, seis meses antes del megafestival capitalino el público ya suele conocer a los artistas que estarán en la parrilla de la edición siguiente, algo que esta vez -por la incertidumbre global- no ha ocurrido.

“Lollapalooza Chile está confirmado para los días 26, 27 y 28 de Noviembre de 2021”, aseguran desde la productora Lotus, organizadores del evento desde su debut en el país en 2011. “Estamos en comunicación con las autoridades locales, monitoreando de cerca la situación actual del país y la internacional”.

“Como siempre, trabajamos pensando en la salud y la seguridad de nuestros fans, artistas, personal y comunidad, es nuestra prioridad número uno y planificada en consecuencia. Toda la información oficial sobre Lollapalooza Chile está disponible en nuestro sitio web y redes sociales”, explican.

Si bien tras el aplazamiento de la cita en Brasil algunas versiones de prensa de ese país aseguran que sus réplicas de Argentina y Chile también se moverán para marzo de 2022, desde Lotus precisan que no existe ningún anuncio planificado ni coordinado con sus pares de Argentina para los próximos días.

En la industria chilena, por otro lado, muchos productores estiman desde hace semanas que no habrá conciertos a gran escala durante este año, debido a la crisis sanitaria, pero también a que los peces gordos del negocio no saldrán aún de gira o, en el mejor de los casos, sólo escogerán mercados más cercanos y potentes, como Norteamérica y Europa. Las postales de estadios o parques repletos están prácticamente descartadas, situando a 2022 como el momento en que esa normalidad envuelta en música en vivo por fin tenga su regreso.