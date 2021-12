De lectura, historia y poesía: los talleres de verano que vienen

Vicente Undurraga - Cuatro cajas de la poesía chilena

Es un clásico de los talleres de poesía, en la modalidad de lectura. El editor del sello Lumen dirigirá una breve instancia donde revisará las llamadas cuatro cajas de la poesía chilena. Es decir, libros-objeto de poesía, cuando autores optaron por ir más allá del formato libro. En la instancia, explicará qué y cómo son, a qué responden, cómo están hechos. Acá están: Artefactos, de Nicanor Parra; La poesía chilena, de Juan Luis Martínez; Cartas al azar, de Verónica Zondek & Elvira Hernández; Bello Barrio, de Mauricio Redolés.

Este taller tendrá dos sesiones vía Zoom: martes 4 y 11 de enero de 2022, entre 21.00 a 23.00 horas. Información e inscripciones al correo: tallervicenteundurraga@gmail.com.

Rafael Gumucio - La felicidad escrita

El narrador realizará un taller de lectura llamado La Felicidad escrita, en el que abordará el tema de ser feliz y cómo se ha abordado en la literatura. En cuatro sesiones, los días jueves 6, 13, 20 y 27 de enero de 2022, entre 18.30 a 20.30. En modalidad híbrida: virtual y presencial, Gumucio revisará libros de, por ejemplo, Joan Didion.

Información e inscripciones al correo: contacto@saberfuturo.org.

Carolina Munitiz y Nathalia Galgani -Taller de actuación y voz

¿Siempre has sentido ganas de actuar pero no sabes cómo hacerlo? No hay problema. En ese taller de actuación y voz dirigido por las actrices Carolina Munitiz y Nathalia Galgani se enseña a las personas interesadas en descubrir su propia creatividad a través de un texto dramático, acercándonos de manera sensible y orgánica hacia la palabra. “Los participantes exploraran de manera íntima y personal la actuación. De manera paralela tendrán sesiones de autoconocimiento vocal a partir ejercicios técnicos y exploratorios”, explican.

Este taller se impartirá de manera presencial, durante el mes de enero, entre el martes 11 y el viernes 14. Esto en Moneda 2342, Centro Cultural Balcon Tudor. Información e inscripciones al correo: info@loslibrosdelamujerrota.com.

María José Cumplido - Historia y feminismo

La historiadora nacional tiene abiertas las inscripciones para dos talleres veraniegos donde cruzará la historia con el feminismo. Uno es Orígenes del femimismo en Chile, con 8 sesiones a contar del martes 4 de enero, incluye lecturas; el otro es para Breve historia del feminismo occidental, 8 sesiones a contar del jueves 6 de enero.

Información e inscripciones al correo: talleresmjcumplido@gmail.com.

Diego del Pozo - Roberto Bolaño: Literatura, crimen y viaje

Es profesor, editor, escritor, y en sus trabajados ha rescatado la obra de Gabriela Mistral y Violeta Parra. Pero Diego del Pozo también es un habitual de los talleres literarios en la plataforma Casa Contada. Y durante este verano desarrollará uno dedicado al autor de Los detectives salvajes vía Zoom. Son 4 sesiones a contar del jueves 6 de enero del 2022, entre 19.00 a 21.00 horas.

Información e inscripciones en este link.