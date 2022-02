King Crimson es leyenda: lanzan tráiler de documental que explora las distintas caras de la banda

King Crimson.

In the Court of the Crimson King es el nuevo documental de la icónica banda de rock progresivo, el que está dirigido por Toby Amies por encargo de sus propios miembros.